Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με μπροστάρη έναν… 7χρονο ληστεύει καταστήματα (Video)

Αρχηγός μιας συμμορίας ανηλίκων είναι ένας 7χρονος στην Πάτρα, και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ληστεύουν καταστήματα και επιχειρήσεις.

Ο μπροστάρης λένε στο Mega, πήρε από πέρσι που ήταν μόλις 6 χρονών τον αρχηγικό ρόλο στην ομάδα.

«Είναι ένα εξάχρονο αγοράκι. Δεν ξέρω τώρα εάν είναι ο αρχηγός γιατί είναι και πολλά μαζί. Γενικά έχουμε θέμα όμως. Έρχονταν στο μαγαζί, έμπαιναν μέσα, προσπαθούσαν να πάρουν χρήματα, κρυβόταν κάτω από τα τραπέζια, δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε έξω».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Live News δείχνει την παρέα των ανηλίκων να μπαίνει σε καφετέρια στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, με λεία 1.000 ευρώ.

«Είχαν έρθει, μας άνοιξαν ένα παντζούρι που έχουμε στο μαγαζί, ένα παράθυρο, προσπάθησαν και έσπασαν το τζάμι με ένα τούβλο».

Και συμπλήρωσε στην περιγραφή της: «Σκαρφάλωσαν, μπήκαν μέσα στο μαγαζί, πήραν τα λεφτά από το ταμείο και τα λεφτά από ένα συρτάρι που είχαμε, γιατί ξέρανε… παρακολουθούσαν, γιατί έρχονταν κάθε μέρα. Και ξαναφύγανε. Μας έσπασαν την τζαμαρία, πήραν τα χρήματα, σκαρφάλωσαν ξανά. Ο ένας μπήκε μέσα από τους τρεις… ο πιο μικρός».

Οι μικροί ληστές βάζουν στόχο εκτός από τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και τις πίτσες.

«Έρχονται επανειλημμένα, κάθε δεύτερη και τρίτη μέρα. Τελευταίο περιστατικό που έγινε χθες, ήρθαν να μας ζητήσουν δύο κομμάτια πίτσα, να πληρώσουν το ένα και να σηκωθούν να φύγουν τρέχοντας. Και γενικά μας κλέβουν τα tips, μπαίνουν μέσα με την δικαιολογία να αγοράσουν κάτι, να χαζεύουν στα ψυγεία. Το ένα κοιτάει, το άλλο κλέβει».

«Μου έχει τύχει δηλαδή να είμαι εγώ εδώ, να μπαίνω μες στο κατάστημα να παίρνει το πιτσιρίκι σε ένα ποτηράκι που βάζουν τα παιδιά τα tips, να το παίρνει και να φεύγει τρέχοντας και να κατευθύνεται σε μια συγκεκριμένη οδό και να τρέξω εγώ από άλλη οδό, να το τσακώσω, να το πιάσω».

Άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης αναφέρει: «Κανά δυο φορές ήθελαν να πάρουν το κυπελάκι με τα tips, γιατί είναι μπροστά μπροστά».

Ληστείες και σε ανηλίκους

Η δράση των ανήλικων συμμοριών δεν σταματάει εκεί. Δεν διστάζουν να κλέψουν ανήλικα παιδιά, σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

«Εγώ έχω και δύο αγοράκια, 14 χρονών πλέον. Πέρυσι τον χειμώνα, τρεις φορές τα ληστέψανε που πήγαν βόλτα με τους φίλους τους. Και το τελευταίο έγινε τώρα το καλοκαίρι, που βρήκαν ένα γυφτάκι μου λέει, φαινόταν πολύ καλό, ζήτησε, «Παιδιά, λέει, μπορείτε… μπορεί κάποιος να μου δώσει το κινητό του να πάρω τηλέφωνο;» Και του λέει «ναι». Και του έδωσε το κινητό να πάρει τηλέφωνο και είχε μια αλυσίδα το χέρι και τους λέει «Μάγκες, εάν θέλετε το κινητό πίσω, θέλω 10 ευρώ». Οπότε του έδωσε 10 ευρώ, για να πάρει το κινητό πίσω. Μου λέει ”’Μαμά, αν έλεγα – μου λέει-, όχι και τέτοια, μπορεί να μου έδινε μία με την αλυσίδα και να πήγαινα – μου λέει- νοσοκομείο”».

