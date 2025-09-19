search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:56
ΚΟΣΜΟΣ

19.09.2025 16:46

Πρωτοφανής απόφαση στην Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη… AI – Θα έχει τη μορφή πιγκουίνου

iaponia-new

Μετά την Αλβανία, που απέκτησε υπουργό… AI, σειρά ήρθε να πάρει η Ιαπωνία, η οποία ανακοίνωσε πως ηγέτης ενός μικρού κόμματος θα είναι ένα… chatbot.

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε στην Αλβανία με την «υπουργό ρομπότ», στην ασιατική ήπειρο ένα μικρό κόμμα ευελπιστεί να κάνει τη διαφορά με έναν… ψηφιακό αρχηγό.

Το νεοσύστατο ιαπωνικό κόμμα «Path to Rebirth» αποκάλυψε τα σχέδιά του να ορίσει ως «ηγέτη» ένα chatbot με τη μορφή πιγκουίνου, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εκλογών, που ώθησαν τον ιδρυτή του να παραιτηθεί από την ηγεσία, όπως μετέδωσε το CNN.

Ο Κόκι Οκουμούρα, που κέρδισε τις εκλογές του κόμματος, είναι διδακτορικός φοιτητής με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φαίνεται πως δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες ενός αρχηγού. Έτσι ανακοίνωσε πως «ο νέος ηγέτης θα είναι η AI» και ο ίδιος θα έχει τον ρόλο του βοηθού.

«Το κόμμα θα αναθέσει τη λήψη αποφάσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε.

Ο λόγος που επιλέχτηκε η μορφή ενός πιγκουίνου, είναι ως ένδειξη της αγάπης των Ιαπώνων για τα ζώα, σημείωσε ο Οκουμούρα. Ωστόσο, η ΑΙ δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, καθώς ο εκλογικός νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να είναι Ιάπωνες πολίτες και φυσικά άνθρωποι. Έτσι ο Οκουμούρα θα παραμείνει τυπικά επικεφαλής.

Μιλώντας στο CNN, περιέγραψε το όραμά του η τεχνητή νοημοσύνη να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες του κόμματος.

«Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει πράγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά φωνές που συχνά αγνοούνται, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα πιο περιεκτικό και ανθρώπινο περιβάλλον για πολιτική συμμετοχή», δήλωσε.

Το κόμμα, το οποίο σύμφωνα με την ιστοσελίδα του βασίζεται στην πεποίθηση ότι όποιος ενδιαφέρεται για την πολιτική πρέπει να έχει μια ευκαιρία, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τον Σίντζι Ισιμάρου, πρώην δήμαρχο της Ακιτακάτα, μιας πόλης με σχεδόν 26.000 κατοίκους στη δυτική Ιαπωνία.

Παρατηρητές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο του Οκουμούρα, λέγοντας ότι είναι τολμηρό και πως οι ψηφοφόροι δεν είναι έτοιμοι για ένα κόμμα που εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό από την AI.

