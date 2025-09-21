Δούκας: Οι 6 δράσεις για τον Δήμο Αθήνας

Με ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας παρουσίασε έξι δράσεις που ανέλαβε ο Δήμος Αθηναίων για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο δήμαρχος κάνει αναφορά σε έξι μέτρα και παρεμβάσεις που έγιναν την τελευταία εβδομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που δεν σέβονται τον δημόσιο χώρο. Σφραγίζουμε 23 καταστήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες. Η πόλη ανήκει σε όλους.

ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. Ολοκληρώσαμε τα συμμετοχικά εργαστήρια για την “Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών” με την 1η & 7η Δημοτική Κοινότητα. Με τη δύναμη της δημοκρατίας & του διαλόγου ξανασχεδιάζουμε μια πόλη πιο βιώσιμη, πράσινη, ανθρώπινη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ. Με κοινή επιστολή με τους δημάρχους Ζωγράφου και Χολαργού-Παπάγου ζητήσαμε από το υπουργείο Περιβάλλοντος μια σειρά από παρεμβάσεις για τα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία του Υμηττού.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. Συμμετέχουμε δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με δράσεις, ημερίδες, αλλά και έργα (νέα πεζοδρόμια, “έξυπνες” διαβάσεις, ειδικές διαδρομές, τεχνολογία για ΑμεΑ) που ανοίγουν δρόμους ζωής για όλους.

ΑΘΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Αυτό το ΣΚ και για δεύτερη χρονιά, μετατρέψαμε την οδό Αθηνάς σε έναν ζωντανό δρόμο πολιτισμού, άσκησης, παιχνιδιού και δημιουργίας. Κλείνουμε το διήμερο με dj sets και συναυλία του Πάνου Βλάχου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Είμαστε χαρούμενοι που ο τεχνολογικός μας βραχίονας, η ΔΑΕΜ Α.Ε. βραβεύτηκε στα Business IT Excellence (BITE) Awards 2025. Με εργαλεία όπως το Athens Energy Portal για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και το Athens Heat Risk για «πράσινες» παρεμβάσεις, καινοτομούμε & αναβαθμίζουμε την πόλη μετρήσιμα και στοχευμένα.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Όχι με μεγάλα λόγια. Με μικρές νίκες, κάθε μέρα.

