21.09.2025 14:35

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμιο: Αγώνας δρόμου για την επίλυση των προβλημάτων – Γιατί σταμάτησε την παραγωγή της η Jaguar

aiport_cyberattck

Σε αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου τσεκ-ιν μετά την κυβερνοεπίθεση του Σαββάτου έχουν επιδοθεί μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, περιλαμβανομένου του -πιο πολυσύχναστου στη γηραιά ήπειρο- Χίθρου.

Οι χάκερ έπληξαν χθες τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να σχηματίσουν τεράστιες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Από το πρωί τα προβλήματα έχουν μειωθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Από την Jaguar στα Marks & Spencer

Η αναστάτωση αυτή στα αεροδρόμια εντάσσεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έχουν πλήξει πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων σττερλινών στην εταιρεία Marks & Spencer.

Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Οι καθυστερήσεις σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και Λονδίνο

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα τσεκ-ιν. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».

Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.

