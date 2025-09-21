«Le Passeport» του Pierre Bourgeade, 2ος χρόνος – Επανέρχεται στο Θέατρο ΜΑΣ

Η συγκινητική, κωμικοτραγική αλληγορία για την εξουσία και την ανθρωπιά επανέρχεται από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΜΑΣ για λίγες παραστάσεις!

Υπόθεση του έργου

Εν Μόσχα 24 Μαΐου 1896

Η Ναταλία, δασκάλα κάποτε στο μικρό σχολείο που έχει κλείσει τώρα, καταφθάνει στον τελωνειακό

σταθμό για να παραλάβει το διαβατήριό της για να περάσει στην Πολωνία.

Ο Φεντόρ, υπάλληλος του τελωνείου δεν είναι άλλος από τον ανολοκλήρωτο νεανικό της έρωτα.

Η ακραία γραφειοκρατία και η προσκόλληση του συστήματος στους νόμους και τα πρωτόκολλα οδηγεί σε καταστάσεις παραλογισμού και οι δύο ήρωες του έργου γίνονται οι κωμικοτραγικοί πρωταγωνιστές σ’ένα θρίλερ ανατροπών.

Μια παράσταση για τον παράλογο εγκλωβισμό των ανθρώπων στα διοικητικά γρανάζια μιας κοινωνίας χωρίς ανθρωπιά.

Ένα πολυεπίπεδο έργο για τον χρόνο και τη γραφειοκρατία που αμείλικτα κατακρεουργούν την ελπίδα.

Ένα σχόλιο για τα όρια της λογικής και της παραφροσύνης.

Ο Pierre Bourgeade ήταν Γάλλος, άνθρωπος των γραμμάτων. Υπήρξε θεατρικός συγγραφέας,

σκηνοθέτης, ποιητής, δημοσιογράφος φωτογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.

Πέθανε το 2009 αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο που συγκινεί και προβληματίζει με την ανθρωποκεντρική ματιά του.

