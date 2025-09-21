search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 15:23

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Πάνος Ρούτσι και οι συγγενείς των θυμάτων δεν είναι μόνοι τους στον δίκαιο αγώνα τους»

21.09.2025 15:23
SYRIZA NEW

Στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, δηλώνοντας στήριξη προς αυτόν και τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, κατακρίνοντας ταυτόχρονα την στάση της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας.

Ο Πάνος Ρούτσι και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων δεν είναι μόνοι τους στον δίκαιο αγώνα τους.

Έχουν δίπλα τους τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που δεν ανέχεται και δεν σιωπά μπροστά στη συγκάλυψη που επιχειρείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές».

Κλείνοντας σημειώνει: «Σήμερα στις 6:30 μμ, 55 σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος. Η στήριξη και η συμμετοχή όλων των πολιτών θα δυναμώσει το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: «Βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας η διαφάνεια και η λογοδοσία»

Ανδρουλάκης: «Το αίτημα για εκλογές αποτελεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής μας στρατηγικής»

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Mosxa_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Η Βρετανία πρωτοστατεί στην κλιμάκωση του πολέμου» – «Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πυρά»

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός στο Ρέθυμνο: Δόκιμος αστυνομικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό – Ενδείξεις για επαφές με τη «μαφία της Κρήτης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:31
palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

1 / 3