ΑΘΛΗΤΙΚΑ

21.09.2025 07:15

Super League: Ντέρμπι «αιωνίων» με «πρώτη» του Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού

21.09.2025 07:15
olympiakos-panathinaikos-fasi-podosfairo

Με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, το πρώτο της φετινής σεζόν, θα ολοκληρωθεί σήμερα η 4η αγωνιστική στην Super League.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το απόλυτο στο πρωτάθλημα και την ισοπαλία στην πρεμιέρα του Champions League με την Πάφο και πάνε στο παιχνίδι χωρίς τους Ροντινέι, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο από τα… βαθιά, μόνη απουσία είναι αυτή του Πελίστρι, ενώ εκτός 23αδας έμειναν και οι Πάντοβιτς και Μπρέγκου.

Για το «τριφύλλι» η νίκη είναι επιτακτική καθώς έχει μόνο έναν βαθμό σε δύο ματς απέναντι σε Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Οσον αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα, η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 4 στα 4, έχοντας ωστόσο δύσκολη αποστολή στην έδρα της Λάρισας, ενώ ο Λεβαδειακός, που σκόρπισε τον ΠΑΟΚ με το εντυπωσιακό 4-1 στο κύπελλο, υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Super League 4η αγωνιστική

  • Κηφισιά – Άρης 0-1
  • Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1
  • Βόλος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΟΡ 2-1
  • ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

  • 17:30 Λάρισα – ΑΕΚ
  • 18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΠΑΟΚ 10
  2. Ολυμπιακός 9
  3. ΑΕΚ 9
  4. Αρης 9
  5. Βόλος 6
  6. Λεβαδειακός 4
  7. Κηφισιά 4
  8. Ατρόμητος 4
  9. ΟΦΗ 3
  10. Παναιτωλικός 3
  11. Λάρισα 2
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 1
  14. Πανσερραϊκός 1

