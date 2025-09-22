Έξι νέες καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης στα Χανιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έξι νέες καταγγελίες έχουν υποβληθεί σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης, που έχει προφυλακιστεί για ασέλγεια στα Χανιά.
Οι νέες καταγγελίες θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 63χρονου γιατρού, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια στις 6 Αυγούστου.
Οι καταγγελίες σε βάρος του πλέον ανέρχονται στις 8.
