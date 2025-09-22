Έξι νέες καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης στα Χανιά

Έξι νέες καταγγελίες έχουν υποβληθεί σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης, που έχει προφυλακιστεί για ασέλγεια στα Χανιά.

Οι νέες καταγγελίες θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 63χρονου γιατρού, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια στις 6 Αυγούστου.

Οι καταγγελίες σε βάρος του πλέον ανέρχονται στις 8.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Θόλωσα γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες μου, είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του

Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

Θεσσαλονίκη: 36χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερις μαθητές, την ώρα που έπαιζαν στο σχολείο