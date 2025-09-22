search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 20:20
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 19:47

Έξι νέες καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης στα Χανιά

22.09.2025 19:47
paidiki-kakopoiisi
παιδική κακοποίηση/unsplash

Έξι νέες καταγγελίες έχουν υποβληθεί σε βάρος του γιατρού κατασκήνωσης, που έχει προφυλακιστεί για ασέλγεια στα Χανιά.

Οι νέες καταγγελίες θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 63χρονου γιατρού, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια στις 6 Αυγούστου.

Οι καταγγελίες σε βάρος του πλέον ανέρχονται στις 8.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Θόλωσα γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες μου, είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του

Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

Θεσσαλονίκη: 36χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερις μαθητές, την ώρα που έπαιζαν στο σχολείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moldavia
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

simploki argos orestiko 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό περιστατικό στο Άργος Ορεστικό: Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

tempi-56
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δυστύχημα των Τεμπών: Μία αντεστραμμένη τραγωδία

alwyn
ADVERTORIAL

Η Allwyn αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks και δημιουργεί μια νέα δύναμη διασκέδασης παγκοσμίως

israilinos omiros 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο – Το μήνυμά του στον Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 20:19
moldavia
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

simploki argos orestiko 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό περιστατικό στο Άργος Ορεστικό: Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

tempi-56
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δυστύχημα των Τεμπών: Μία αντεστραμμένη τραγωδία

1 / 3