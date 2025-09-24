search
24.09.2025 19:53

Αμηχανία στο ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου – Διχασμός και εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις

Ένα ρήγμα έχει δημιουργηθεί εντός του ΝΑΤΟ, το οποίο φαίνεται να βαθαίνει, σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. Ορισμένες χώρες επιμένουν σε αυστηρά μέτρα, ενώ άλλες προειδοποιούν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης, αναφέρει το Bloomberg.

Διαφωνίες εντός συμμαχίας

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Γερμανία προειδοποίησε για τους κινδύνους της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να υποστηρίξει μια πιο αυστηρή προσέγγιση, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε την προηγούμενη ημέρα ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για συζήτηση» σχετικά με την πολιτική και προειδοποίησε για την ετοιμότητα της χώρας του να ανοίξει πυρ σε περίπτωση απειλών στον ουρανό.

Παραβιάσεις στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ

Η Εσθονία ζήτησε έκτακτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, αφού τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παρέμειναν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά. Νωρίτερα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τα σύνορα της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πίεση στη συμμαχία αυξάνεται για να δώσει μια πειστική απάντηση. Χωρίς μια σαφή στρατηγική, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να χάσει την αποτρεπτική του δράση.

Η Γερμανία αντιτίθεται στην κλιμάκωση

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πέσει στην «παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν. «Οι απρόσεκτες απαιτήσεις να εκτοξεύσεις κάτι από τον ουρανό ή να κάνεις κάποια μεγάλη επίδειξη δύναμης είναι λιγότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Η ψυχραιμία δεν είναι δειλία ούτε φόβος, αλλά ευθύνη απέναντι στη χώρα σου και απέναντι στην ειρήνη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Πιστόριους στο Βερολίνο.

Εν τω μεταξύ, ο Λετονός πρόεδρος Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε ότι η συμμαχία χρειάζεται μια «επίδειξη δύναμης». Ο Ρίνκεβιτς πιστεύει ότι εάν η Ρωσία συνεχίσει τις παραβιάσεις της, πρέπει να αντιμετωπίσει ανταπόδοση πυρός.

ΗΠΑ: Αντικρουόμενα σήματα

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ υποστήριξε την πιθανότητα κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών. «Ναι, το πιστεύω», είπε σε δημοσιογράφο. Αλλά αργότερα πρόσθεσε ότι όλα εξαρτώνται από τις περιστάσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την άλλη πλευρά, διευκρίνισε ότι το ΝΑΤΟ τηρεί μια πολιτική αναχαίτισης και όχι καταστροφής αεροσκαφών, εκτός εάν επιτεθούν.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μέλη του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να δαπανήσουν πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα το 2025.

Η Πολωνία, για πρώτη φορά, τόλμησε να καταρρίψει ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μόνο μετά την μαζική επίθεση στις 10 Σεπτεμβρίου. Από τα 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τέσσερα.

