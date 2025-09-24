ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.
Από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.
Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 172 εργαστήρια:
Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.
