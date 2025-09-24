search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

24.09.2025 10:08

Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Ευαγγελισμός» λόγω βλάβης

24.09.2025 10:08
Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά το πρωί της Τετάρτης (24/9) ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα, που προκάλεσε έκλυση καπνού.

Οι συρμοί διέρχονται προς το παρόν από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

