Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Ευαγγελισμός» λόγω βλάβης

Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά το πρωί της Τετάρτης (24/9) ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα, που προκάλεσε έκλυση καπνού.

Οι συρμοί διέρχονται προς το παρόν από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

