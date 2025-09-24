Milliyet για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα πληρώνει την εμμονική γραμμή Δένδια για απομόνωση της Τουρκίας και την ταύτιση με Μπάιντεν

Δεύτερο «χτύπημα» μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες από την τουρκική εφημερίδα Milliyet: μετά το ρεπορτάζ για τους λόγους ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν (στο οποίο επέρριπτε ευθύνες στην Αθήνα για την… πρόωρη δημοσιοποίηση της συνάντησης), με μεγάλο άρθρο της του δημοσιογράφου Οζέι Σεντίρ, «περνά γενεές δεκατέσσερις» την ελληνική εξωτερική πολιτική, μιλώντας για «εμμονή» και μονοθεματικότητα της Αθήνας με την Τουρκία, αλλά και για λάθη της όσον αφορά στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, «καρφώνει», όχι μία αλλά δύο φορές τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, για τους χειρισμούς του, τόσο όσο ήταν υπουργός Εξωτερικών, όσο και τώρα, όσον αφορά στις ελληνογαλλικές σχέσεις, ενώ καταλήγει γράφοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, επομένως ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ενώ ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να προγραμματίσει την επίσκεψή του στην Άγκυρα, την οποία έχει αναβάλει, ώστε ο διάλογος να αποκτήσει δυναμική».

Χθες το απόγευμα, η βάρδιά μου πέρασε απαντώντας σε κλήσεις από τους συναδέλφους μου στην Αθήνα.

Ο λόγος είναι η ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, η οποία δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα της Τουρκίας αλλά είχε ανακοινωθεί από την Αθήνα.

Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στις σελίδες των ειδήσεών μας, δεν υπάρχει κρίση, αλλά τα τηλεφωνήματα που λάβαμε χθες έδειξαν ότι υπάρχουν μη υγιή στοιχεία στο ένα σκέλος της σχέσης.

Δεν είμαι εγώ που διέγνωσα την ασθένεια στον τίτλο (Όταν η ασθένεια της Τουρκίας υποτροπιάζει).

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Εξωτερικών και είναι ένας από εκείνους που γνωρίζουν καλύτερα τα ζητήματα που απασχολούν την Τουρκία.

Ο Αβραμόπουλος έγραψε για αυτή τη δοκιμασία: «Έχουμε εμμονή με την αντίληψη ότι ο ρόλος της Τουρκίας διαμορφώνεται από ένα αίσθημα απειλής και φόβου. Η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία αποκλειστικά ως απειλή έχει επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών».

Από την περασμένη Παρασκευή κυκλοφορούν στην Ελλάδα ειδήσεις που λένε ότι «ο Ερντογάν πηγαίνει στον Λευκό Οίκο, αλλά ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν είναι προσκεκλημένος».

Βίντεο του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Προέδρου Τραμπ σε διεθνείς συναντήσεις κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό που βλέπω σε αυτή την πλευρά του νερού δεν με κάνει χαρούμενο, βλέπω την επανεμφάνιση της ασθένειας και εκπλήσσομαι.

Η ασθένεια είναι εδώ, ο Μητσοτάκης φιλοξενήθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μάιο του 2022, του επετράπη να απευθυνθεί στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Εκείνη την εποχή, ούτε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ούτε ο τουρκικός λαός είχαν εμπλακεί στην υστερία του τύπου «Υπάρχει πρόσκληση για την Αθήνα, αλλά όχι για εμάς».

Η Τουρκία ακολούθησε αυτό το ταξίδι ακολουθώντας τη διπλωματία του Μητσοτάκη, η οποία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Δώστε μας το F-35, μην πουλήσετε το F-16 στην Τουρκία».

Το τίμημα της συζήτησης για την Τουρκία, αντί για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, σε ένα μέρος όπου η Τουρκία απουσιάζει, ήταν δύο χρόνια μη διαλόγου.

Ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν είναι μεταξύ των θεμάτων που θα κουβαλήσει ο Ερντογάν όταν πάει στον Λευκό Οίκο.

Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ο ισραηλινός επεκτατισμός και ο κίνδυνος σύγκρουσης.

Η ανησυχία «Τι θα γίνει αν η Τουρκία αποκτήσει το F-35» είναι επίσης περίεργη, καθώς το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς Kaan βρίσκεται στη λίστα αναμονής και θα ενταχθεί στον στόλο πριν φτάσουν τα F-35 στην Ελλάδα.

Έχοντας κατασκευάσει το πρώτο οπλισμένο UAV στον κόσμο, έχοντας προετοιμαστεί για την κατασκευή του δικού της αεροπλανοφόρου, έχοντας κατασκευάσει εγχώρια συστήματα αεράμυνας και σύντομα να προσθέσει στο δυναμικό της το εγχώριο άρμα μάχης, η Τουρκία έχει πολύ πιο σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσει.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι το μοναδικό θέμα της διπλωματίας είναι η Τουρκία και το συναίσθημα της νίκης ή της ήττας βιώνεται μέσω της Τουρκίας.

Πόσο δίκιο είχε ο Αβραμόπουλος όταν είπε: «Είχαν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία του κοινού».

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ, η Ελλάδα και η ελληνική διασπορά υποστήριξαν τον Μπάιντεν με όλες τους τις δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν καλά τον πραγματισμό· αν αυτός ήταν ο μόνος λόγος, θα είχε λυθεί.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτοί που διαχειρίστηκαν την ελληνική διπλωματία το 2021-22 έδωσαν στις ΗΠΑ «πέντε», ενώ εκείνοι ήθελαν «ένα», και η Ουάσιγκτον πήρε ό,τι μπορούσε από την Ελλάδα.

Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν κατάφερε να υπολογίσει σωστά τη δύναμη του τουρκικού στρατού, τη στρατηγική θέση της Τουρκίας και το μέγεθος της αγοράς που δημιουργήθηκε από την Τουρκία, και έπεισε τον Πρωθυπουργό ότι «θα μετατρέψουμε την Τουρκία σε ένα κράτος αποκλεισμένο από τον υπόλοιπο κόσμο».

Είναι περίεργο να επιτρέπουμε στην Ελλάδα να γίνεται επ’ αόριστον φυλάκιο των ΗΠΑ με μία μόνο υπογραφή και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό.

Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας του νυν Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη, αλλά μάλλον αποτέλεσμα της υποτίμησης της Ελλάδας από τον προηγούμενο Υπουργό.

Ένα άλλο παράδειγμα της παράξενης διάθεσης στην Ελλάδα είναι οι γαλλοτουρκικές σχέσεις.

Ο Παπαχελάς, αρχισυντάκτης της Καθημερινής, με τον οποίο πάντα απολάμβανα να συναντιέμαι, έγραψε στο άρθρο του αυτή την εβδομάδα: «Ακόμα και η Γαλλία, την οποία εμπιστευόμαστε πολύ, έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα».

Ας το ακούσει λοιπόν το ελληνικό κοινό από εμένα: Η Nexans, η γαλλική εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί το έργο τοποθέτησης αγωγών «με το κλειδί στο χέρι» μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κύπρου, παράγει στην Τουρκία εδώ και 57 χρόνια και ο Περιφερειακός Πρόεδρος της εταιρείας, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είναι Τούρκος πολίτης.

Αν είχαμε την ίδια νοοτροπία όπως στην Αθήνα, θα έπρεπε να δυσκολέψουμε τα πράγματα για τη Nexans λέγοντας πώς μπόρεσες να κερδίσεις αυτόν τον διαγωνισμό;

Δεν έμεινε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης να περιμένει στο αυτοκίνητό του για δεκάδες λεπτά πριν από τη συνάντησή του με τον Μακρόν στο Παρίσι, επειδή ένας υπουργός προσπάθησε να επιπλήξει τον Γάλλο πρέσβη, τον οποίο «εμπιστεύεστε τόσο πολύ», επειδή πούλησε όπλα στην Τουρκία;

Δεν γνωρίζει κανείς ότι η εμμονή με την Τουρκία έχει γίνει επιζήμια για τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες;

Όχι μόνο αυτό, αλλά η Ελλάδα επιδιώκει επίσης να αγοράσει μεταχειρισμένες φρεγάτες από την Ιταλία. Μια ομάδα Ελλήνων αξιωματικών του ναυτικού επισκέφθηκε την φρεγάτα κλάσης FREMM Carlo Bergamini τις προάλλες. Πιστεύετε λοιπόν ότι η απόκτηση ενός πολεμικού πλοίου από την Ιταλία θα επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Άγκυρας;

Αυτό δεν είναι σημαντικό, κοιτάξτε, η Τουρκία δεν σκέφτεται να βλάψει τις σχέσεις της με την Ιταλία επειδή θα πουλήσει φρεγάτες στην Ελλάδα.

Το να κοιτάμε τη διπλωματία, τη ζωή και άλλες χώρες μέσα από την Τουρκία βλάπτει περισσότερο την Ελλάδα.

Η είδηση ​​που είδα ξανά στην Καθημερινή είναι ότι το 62% των θέσεων στην Ελληνική Ναυτική Σχολή παραμένουν κενές.

Φρεγάτες, οι οποίες θα αποτελούσαν μάλλον κίνδυνο παρά όφελος σε νησιωτικές θάλασσες όπως το Αιγαίο λόγω του μεγέθους τους, αγοράζονται, αλλά ο αριθμός των ναυτικών για να τις χειρίζονται είναι ανεπαρκής.

Τι καλό κάνει στον ελληνικό λαό να ξοδεύει τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς, γνωρίζοντας ότι θα πάνε χαμένα;

Ο έντιμος ελληνικός λαός δεν μένει σιωπηλός ενάντια στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, διαμαρτύρεται για τα ισραηλινά πλοία στα λιμάνια και πραγματοποιεί διαδηλώσεις στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας υπογράφει συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με ισραηλινές εταιρείες.

Ο έντιμος ελληνικός λαός λέει στις δημοσκοπήσεις ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι η οικονομία, το δικαστικό σύστημα και οι συζητήσεις για τη διαφθορά. Το ποσοστό εκείνων που βλέπουν τις σχέσεις με την Τουρκία ως πρόβλημα παραμένει στο 9,2%, ενώ η πολιτική περιστρέφεται γύρω από την Τουρκία.

Ο Αριστοτέλης, που θεωρείται ο πατέρας της λογικής, πέρασε ολόκληρη τη ζωή του στην Ελλάδα, αλλά είναι προφανές ότι έχει ξεχαστεί στη γη που του έδωσε τα έργα του.

Για μεγαλύτερη ευημερία και μια πιο υγιή ψυχική κατάσταση, πρέπει να υπερασπιστούμε τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, να αγωνιστούμε γι’ αυτό και να επικεντρωθούμε σε αυτό που θα λάβουν και όχι σε αυτό που θα δώσουν, αλλά για κάποιο λόγο, κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Και οι δύο χώρες ξοδεύουν χρήματα σε όπλα, χρήματα που μπορούν να βγουν με κάποιο τρόπο, αλλά όταν η διάθεση επιδεινώνεται και το ζήτημα μετατραπεί σε εμμονή, γίνεται δύσκολο να κάνεις δουλειές.

Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, επομένως ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ενώ ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να προγραμματίσει την επίσκεψή του στην Άγκυρα, την οποία έχει αναβάλει, ώστε ο διάλογος να αποκτήσει δυναμική.

