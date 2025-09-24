Αστυνομικοί που θα τοποθετηθούν στους καταυλισμούς των Ρομά, θα είναι βαριά οπλισμένοι και θα φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, είναι η τελευταία «απόπειρα» της κυβέρνησης να διεισδύσει σε έναν χώρο που η ίδια πολλές φορές έχει αποκαλέσει «άβατο». Η νέα υπηρεσία θα κινείται στα πρότυπα της ΟΠΚΕ, θα απαρτίζεται από 50 στελέχη, με επικεφαλής αξιωματικό, θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα έχει έδρα στη Δυτική Αττική.

«Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Αποστολή» της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η πάταξη της εγκληματικότητας και η ισχυροποίηση τού αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους.

Θα, Θα, Θα, όπως έλεγαν και στην παλιά ελληνική ταινία. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους Ρομά είναι λίγο-πολύ γνωστή και χιλιοειπωμένη. Από τον κ. Κυρανάκη που τους είχε χαρακτηρίσει «ωφελούμενους» επειδή παίρνουν τα επιδόματα, έως και τον κ. Χρυσοχοΐδη που μιλά για «ακατανόητη ανοχή».

Ας δούμε όμως κάποια δεδομένα που αγνοούν στην κυβέρνηση ή μάλλον θέλουν να… αγνοούν και την εκθέτουν όσον αφορά την ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία.

Επιδεινώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης

Στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, επιδεινώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης, εκπαίδευσης, υγείας και απασχόλησης των Ρομά. Πρόκειται για την κυβέρνηση που κατάργησε την Ειδική Γραμματεία για τους Ρομά και πάγωσε δρομολογημένες δράσεις που θα βοηθούσαν στην ένταξή τους.

Η ΝΔ στοχοποίησε τους Ρομά κατά τη διάρκεια του covid, ενώ έφτασε στο σημείο να συγκαλύψει και τον φόνο του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα από αστυνομικούς, και το θάνατο της 8χρονης Όλγας στο Κερατσίνι που συντάραξαν το πανελλήνιο. Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλήνων Ρομά), με ανακοινώσεις της έχει καταγγείλει επανειλημμένα την υπερβολική αστυνομική βία και αυθαιρεσία κατά τη διαδικασία των προσαγωγών και παραμονής στα Αστυνομικά Τμήματα των συλληφθέντων με ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς, απειλές και ρατσιστική χυδαιότητα από τα όργανα της τάξης.

Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την πλευρά της πολιτείας για τα δεκάδες εκατομμύρια που έχουν κατασπαταληθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και δημόσιους πόρους, τη στιγμή που η ζωή των Ρομά καθημερινά χειροτερεύει, όπως γνωρίζει ο καθένας που έχει επαφή με το πεδίο.

Αντί να παραδειγματιστούν στην κυβέρνηση από χώρες όπως η Ισπανία και η Φινλανδία όπου μέσω κρατικών πολιτικών, αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάφεραν να βελτιώσουν τη κατάσταση, συνεχίζουν με τακτικές που αυξάνουν την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης με τα χαμηλότερα ποσοστά ένταξης.

Μέτρο με ρατσιστική κατεύθυνση

Όπως είχε αναφέρει και σε άρθρο στο topontiki.gr, ο καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, κ. Σπύρος Μαρκέτος, «ο Χρυσοχοΐδης παλιότερα από το ίδιο υπουργείο είχε βοηθήσει να γιγαντωθεί η Χρυσή Αυγή, η εγκληματική οργάνωση των ναζιστών. Πρόσφατα στοχοποίησε εμφατικά τους Ρομά. Στέλνει την αστυνομία να εισβάλλει στους καταυλισμούς με σκυλιά, όπως έκαναν άλλοτε τα ΕςΕς, και να φυλακίζει για “εγκλήματα” όπως “κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος” και “παραβιάσεις του ΚΟΚ”».

Ο κ. Μαρκέτος σχολιάζοντας την απόφαση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, τόνισε ότι «ένα τέτοιο μέτρο κινείται σε καθαρά ρατσιστική κατεύθυνση, δημιουργώντας κατάσταση απαρτχάιντ μεταξύ Ελλήνων πολιτών. Πώς θα ξεχαστούν τα Τέμπη; Σταυρώνοντας μερικούς Ρομά. Χρειαζόμαστε κοινωνική δικαιοσύνη και όχι περισσότερη αστυνόμευση».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ελληνική κοινωνία στενάζει κάτω από το βάρος της ολιγαρχικής εγκληματικότητας και της αρπαγής των φόρων που με τον ιδρώτα του έφτιαξε ο ελληνικός λαός επί δεκαετίες. Αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν μετατραπεί σε εμπορεύματα και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και από αύριο και το νερό, αν προχωρήσει η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίησή του. Αυτοί που προωθούν αυτά τα σχέδια χρειάζονται αποδιοπομπαίους τράγους ώστε η οργή του λαού να στραφεί σε λάθος κατεύθυνση.

«Ιστορικά οι Ρομά στην Ελλάδα αυτόν τον ρολό έπαιζαν, αυτόν του αποδιοπομπαίου τράγου και του αμορτισέρ που απορροφά τους κραδασμούς μιας χειμαζόμενης οικονομίας. Έκτοτε προστέθηκαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Μετά την ειδική αστυνομία για τους Ρομά, θα φτιαχτούν ειδικές αστυνομίες για όποιον δεν πληρώνει το εισιτήριο στο λεωφορείο, ή τον λογαριασμό του ηλεκτρικού. Αλλά ο λαός με την κινητοποίησή του μπορεί να σταματήσει τέτοια σχέδια, όπως απέτρεψε και τη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας», κατέληξε στο σχόλιό του.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης