search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 18:02
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 17:19

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

24.09.2025 17:19
sklavenitis new

Ανακοίνωση εξέδωσε η “Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης” σχετικά με το πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ που υπέβαλε η ΔΙ.Μ.Ε.Α. για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επιχείρηση θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται.

Στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στα καταστήματα της αλυσίδας προς πελάτες και συνεργάτες επισημαίνεται: «Η ∆ιϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην επιχείρησή μας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών στο κατάστημά μας στη Νέα Χαλκηδόνα».

Παράλληλα αναφέρεται: «∆ηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών μας. Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταμπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους. Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώμα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταμπελάκια στα καταστήματά μας, προκειμένου οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα με χαμηλές τιμές».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Η επιχείρησή μας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται».

Διαβάστε επίσης:

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
salatas_opekepe_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

davutoglu 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

votanikos_gipedo_pao_2708_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

karalis metallio 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 18:01
salatas_opekepe_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

davutoglu 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

votanikos_gipedo_pao_2708_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

1 / 3