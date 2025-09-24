Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέλος στη ζωή του φαίνεται ότι αποφάσισε να βάλει ένας 83χρονος άνδρας το πρωί της Τετάρτης (24/9) στην Εύβοια, στην Καστέλλα Ψαχνών.
Σύμφωνα με το evima.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, ενώ δίπλα του βρέθηκε μια καραμπίνα.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία και πως ο 83χρονος έπασχε από σοβαρή ασθένεια.
Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.
