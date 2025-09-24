Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Τέλος στη ζωή του φαίνεται ότι αποφάσισε να βάλει ένας 83χρονος άνδρας το πρωί της Τετάρτης (24/9) στην Εύβοια, στην Καστέλλα Ψαχνών.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, ενώ δίπλα του βρέθηκε μια καραμπίνα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία και πως ο 83χρονος έπασχε από σοβαρή ασθένεια.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

