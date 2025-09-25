Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:15 – Δύση ήλιου: 19:17
🌒 Σελήνη 3.2 ημερών
Διαβάστε επίσης:
Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά
Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη (Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.