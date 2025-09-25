search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 08:15

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

25.09.2025 08:15
ekler_0309_eortologio

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 07:15 – Δύση ήλιου: 19:17
🌒 Σελήνη 3.2 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slimane-new
LIFESTYLE

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

kapnidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης

mitsotakis-erntogan-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:11
slimane-new
LIFESTYLE

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

kapnidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης

mitsotakis-erntogan-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

1 / 3