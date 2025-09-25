Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 07:15 – Δύση ήλιου: 19:17

🌒 Σελήνη 3.2 ημερών

