«Επαγγελματίας» πίσω από τις επιθέσεις που έκλεισαν τα αεροδρόμια της Δανίας, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας δήλωσε ότι η χώρα έπεσε θύμα μιας επαγγελματικής υβριδικής επίθεσης, αφού μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τέσσερα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 μ.μ. την Τετάρτη και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τη 1 π.μ. την Πέμπτη. Οι πτήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως στρατιωτική βάση. Επηρεάστηκαν επίσης τα αεροδρόμια στο Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκράντστρουπ. Το Σκράντστρουπ φιλοξενεί ορισμένα από τα μαχητικά αεροσκάφη του δανικού στρατού.

Το Μπίλουντ, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, έκλεισε τον εναέριο χώρο του για σχεδόν μία ώρα νωρίς την Πέμπτη, αφού εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο δανικός στρατός δήλωσε ότι είδε drones σε «αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Skrydstrup και των στρατώνων του Συντάγματος Δραγώνων της Γιουτλάνδης στο Χόλστεμπρο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να «καταρρίψει» drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

The drone incursions that shut several Danish airports were a hybrid attack intended to spread fear, Denmark's Justice Minister Peter Hummelgaard said https://t.co/xoFbEy7r8W pic.twitter.com/g0NBTiDZXl — Reuters (@Reuters) September 25, 2025

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αναγκάστηκε να κλείσει τη Δευτέρα το βράδυ λόγω της παρουσίας τριών drones. Μεταξύ των θεωριών που διερευνώνται είναι ότι εκτοξεύτηκαν από τη θάλασσα. Η αστυνομία δήλωσε ότι εξέταζε πολλά πλοία ενδιαφέροντος που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη την ώρα. Δεν κατονόμασε κανένα, αλλά οι διαδικτυακές συσκευές παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι δύο ρωσικά πλοία βρίσκονταν στην περιοχή. Ο δανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TV2 υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί κατάλληλα για τα περιστατικά της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο ενός επαγγελματία όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό θα το όριζα ως υβριδική επίθεση που χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη drones».

Πρόσθεσε: «Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Είπε ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. Η Δανία επικοινώνησε με το ΝΑΤΟ το πρωί της Πέμπτης, είπε, προσθέτοντας: «Εκτός από το άρθρο 4, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν μέσω του ΝΑΤΟ».

Denmark said drone incursions overnight, which briefly closed two airports and affected military installations, were hybrid attacks aimed at spreading fear, though authorities could not identify the perpetrators https://t.co/xoFbEy7YYu pic.twitter.com/tDXUz9LUtj — Reuters (@Reuters) September 25, 2025

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε αργότερα στο X ότι είχε μιλήσει με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «σχετικά με τη σοβαρή κατάσταση που σχετίζεται με τα drones πάνω από τα δανέζικα αεροδρόμια».

Πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεργαστεί με τη Δανία για το τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία».

Ο Ρούτε είπε ότι το ΝΑΤΟ λαμβάνει την κατάσταση «πολύ σοβαρά». «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας», πρόσθεσε.

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι παρόλο που οι δανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «ορισμένες δυνατότητες», θα ήθελαν να έχουν περισσότερες. Η κυβέρνηση έχει δεχθεί κριτική τις τελευταίες ημέρες επειδή δεν κατέρριψε τα drones.

https://twitter.com/Drengeroven/status/1971080050251608211

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πέτερ Χούμελγκαρντ, δήλωσε ότι ο στόχος των drones ήταν να σπείρουν φόβο και διχασμό και ότι η χώρα θα αναζητήσει πρόσθετους τρόπους για να τα εξουδετερώσει, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης νομοθεσίας που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες υποδομών να τα καταρρίπτουν. Είπε ότι η Κοπεγχάγη «δεν αποκλείει τίποτα όσον αφορά το ποιος κρύβεται πίσω από αυτό».

Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέρριψε οποιαδήποτε εικασία ότι η Μόσχα εμπλέκεται στα περιστατικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως «παράλογη» και χαρακτήρισε τις αναταραχές ως «σκηνοθετημένη πρόκληση» για την κλιμάκωση των εντάσεων.

Οι πτήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έρχονται μετά από παρόμοιες εισβολές στην Πολωνία και τη Ρουμανία και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, οι οποίες έχουν αυξήσει τις εντάσεις υπό το φως της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η απειλή από τις υβριδικές επιθέσεις ήρθε για να παραμείνει», δήλωσε ο Χούμελγκαρντ, περιγράφοντας τα πρόσφατα γεγονότα ως «βαθιά ανησυχητικά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη».

Κοινή συνεδρίαση της ΕΕ συγκλήθηκε την Παρασκευή για να συζητηθεί η άμυνα της Ευρώπης κατά των drones και η δημιουργία ενός «τείχους κατά των drones».

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι τα drones μπορεί να έχουν εκτοξευθεί στην «άμεση περιοχή» της Δανίας, γεγονός που πυροδότησε εικασίες ότι θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί από το εσωτερικό της Δανίας ή ενδεχομένως από τη βόρεια Γερμανία.

«Δεν μπορώ να πω από πού προήλθαν, αλλά όχι από μεγάλη απόσταση. Συμβαίνει εδώ τοπικά», είπε.

Οι ειδικοί σε στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δήλωσαν ότι θα ήταν τεχνικά δυνατό να έχουν πετάξει τα drones από μακριά αποφεύγοντας τον εντοπισμό τους – ειδικά αν χρησιμοποιούνταν 5G – χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως «groundhugging». Ή, είπαν, θα μπορούσαν να είχαν εκτοξευθεί από κοντινή απόσταση, οδηγούμενα από έναν πιλότο που θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο Αντρέας Κολντ Σίγκαρντ, διευθυντής της δανικής εταιρείας παραγωγής στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Hecto Drone, δήλωσε ότι η παρεμβολή του σήματος δεν θα έκανε τη διαφορά στην ακινητοποίηση ενός προηγμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους. «Η παρεμβολή δεν είναι επιλογή. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε εκτός από το να τα καταρρίψετε ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος κινητικής πρόσκρουσης, ουσιαστικά μάχη μη επανδρωμένου αεροσκάφους με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», είπε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Δανίας, Θόρκιλντ Φόγκντε, δήλωσε ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «υψηλή ετοιμότητα» και ότι το εθνικό επιτελείο επιχειρήσεων (Nost), μέρος του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της Δανίας, έχει κινητοποιηθεί για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα.

Η δανική αστυνομία δήλωσε ότι οι θεάσεις το βράδυ της Τετάρτης ακολούθησαν ένα παρόμοιο μοτίβο με εκείνες που έκλεισαν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης, «περισσότερα από ένα drone» εθεάθησαν κοντά στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ με αναμμένα φώτα. Το πρώτο εθεάθη περίπου στις 9:44 μ.μ. τοπική ώρα και τα drone βρίσκονταν ακόμα στον εναέριο χώρο μετά τα μεσάνυχτα.

Η Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η εισβολή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για αρκετές ώρες ήταν η «σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας μέχρι σήμερα».

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν ποιος βρισκόταν πίσω από την ενέργεια, αλλά η Φρέντερικσεν δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τη Ρωσία.

Τη Δευτέρα το βράδυ, το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε επίσης λόγω drones. Την Τετάρτη το βράδυ, η νορβηγική αστυνομία κατέσχεσε ένα drone που φέρεται να πετούσε εντός της ζώνης αποκλεισμού του αεροδρομίου του Όσλο.

Δεν είναι γνωστό εάν τα περιστατικά στη Δανία και τη Νορβηγία σχετίζονται.

