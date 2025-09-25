Γιατί αγριεύουν τα… «ήρεμα νερά»

Τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά δεν ήταν ποτέ κάτι περισσότερο από ένα επικοινωνιακό εύρημα της κυβέρνησης, το οποίο χρησίμευε ενόσω η Ελλάδα προσπαθούσε να καλύψει το δραματικό κενό ισχύος που είχε δημιουργήσει η χρεοκοπία.

Ήταν βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα εξέπνεε η αξία του, καθώς η Τουρκία βιάζεται να προβάλει – και να αξιοποιήσει – το μέγεθος και την ισχύ της στην ευρύτερη περιοχή. Η αλήθεια είναι πως η γενικότερη κατάσταση την ευνοεί:

Ένας μεγάλος ανταγωνιστής της για την πρωτοκαθεδρία στον μουσουλμανικό κόσμο, το Ιράν, είναι για την ώρα γονατισμένος μετά τα στρατηγικά πλήγματα του Ισραήλ με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

Οι στρατιωτικές νίκες του Ισραήλ και η υποχώρηση του Ιράν έβγαλαν από τη μέση (προσωρινά;) τη Χεζμπολάχ και αποδυνάμωσαν τον ιρανικό άξονα.

Η πτώση του «εχθρού» Άσαντ στη Συρία έφερε στην εξουσία έναν τέως τρομοκράτη (Αλ Τζολάνι ή Αλ Σαράα) με τον οποίο η Τουρκία συνεργαζόταν πολύ στενά για χρόνια.

Το Ισραήλ, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της Άγκυρας, βάλλεται από παντού εξαιτίας της εθνοκάθαρσης στη Γάζα, όπου η Τουρκία έχει βάλει πόδι μέσω της Χαμάς.

Ο αραβικός κόσμος, αν και διασπασμένος, αναζητεί νέες φόρμουλες αμυντικής συνεργασίας θορυβημένος από τις – ίσως προσχηματικές, ίσως όχι – διακηρύξεις του Νετανιάχου και των φανατικών κυβερνητικών συμμάχων του περί «μεγάλου Ισραήλ».

Η Αίγυπτος επιχειρεί να αναπτύξει περισσότερες συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή και βελτιώνει τις σχέσεις της με την Τουρκία.

Οι ΗΠΑ δεν είναι πια ένας πυλώνας σταθερότητας, με συνεπείς και αναγνωρίσιμες θέσεις, αλλά ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης, με έναν Πρόεδρο που αλλάζει θέσεις σαν ανεμοδείκτης, ανάλογα με τα προσωπικά και πολιτικά του συμφέροντα. Συνεπώς θεωρείται ευκολότερα διαχειρίσιμος συγκριτικά με τους Δημοκρατικούς, εάν τα οικονομικά «επιχειρήματα» του Ερντογάν είναι υπολογίσιμα.

Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της Τουρκίας αισθάνεται ακόμη πιο άνετα – όχι ότι προηγουμένως ζοριζόταν – να προβάλλει τη διχοτόμηση της Κύπρου, το βέτο του σε κάθε ενεργειακή ή άλλη διευθέτηση που δεν περιλαμβάνει τη χώρα του και να συνεχίζει την προσπάθεια μετατροπής της Ελλάδας σε δορυφόρο.

Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει δυνάμεις, υπομονή, ψυχραιμία και διπλωματικό κεφάλαιο. Οφείλει να ενισχύει τις συνεργασίες και συμμαχίες της, να χτίζει τη δική της ισχύ στο στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο και να… ελπίζει πως ο Νετανιάχου θα λογικευτεί – ή θα τον λογικέψουν οι Αμερικανοί και η ισραηλινή κοινωνία –, ώστε να σταματήσει η καταστροφή και να επέλθει ειρήνευση στη Γάζα .Δεν είναι η μόνη πληγή που πρέπει να κλείσει, αλλά είναι η πρώτη.

