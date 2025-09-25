Γιατί αγριεύουν τα… «ήρεμα νερά»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά δεν ήταν ποτέ κάτι περισσότερο από ένα επικοινωνιακό εύρημα της κυβέρνησης, το οποίο χρησίμευε ενόσω η Ελλάδα προσπαθούσε να καλύψει το δραματικό κενό ισχύος που είχε δημιουργήσει η χρεοκοπία.
Ήταν βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα εξέπνεε η αξία του, καθώς η Τουρκία βιάζεται να προβάλει – και να αξιοποιήσει – το μέγεθος και την ισχύ της στην ευρύτερη περιοχή. Η αλήθεια είναι πως η γενικότερη κατάσταση την ευνοεί:
Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της Τουρκίας αισθάνεται ακόμη πιο άνετα – όχι ότι προηγουμένως ζοριζόταν – να προβάλλει τη διχοτόμηση της Κύπρου, το βέτο του σε κάθε ενεργειακή ή άλλη διευθέτηση που δεν περιλαμβάνει τη χώρα του και να συνεχίζει την προσπάθεια μετατροπής της Ελλάδας σε δορυφόρο.
Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει δυνάμεις, υπομονή, ψυχραιμία και διπλωματικό κεφάλαιο. Οφείλει να ενισχύει τις συνεργασίες και συμμαχίες της, να χτίζει τη δική της ισχύ στο στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο και να… ελπίζει πως ο Νετανιάχου θα λογικευτεί – ή θα τον λογικέψουν οι Αμερικανοί και η ισραηλινή κοινωνία –, ώστε να σταματήσει η καταστροφή και να επέλθει ειρήνευση στη Γάζα .Δεν είναι η μόνη πληγή που πρέπει να κλείσει, αλλά είναι η πρώτη.
