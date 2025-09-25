Η Άννα, ο Παύλος και ο Χάρης τάραξαν τα ήρεμα νερά του ΠΑΣΟΚ- Απαντήσεις με χαμηλούς τόνους από τον Ανδρουλάκη

Αναταραχή στα μέχρι την ΔΕΘ ήρεμα νερά του ΠΑΣΟΚ ξέσπασε ξαφνικά. Τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη με τα μεγαλύτερα ποσοστά στις εκλογές ηγεσίας, σχεδόν ταυτόχρονα έκαναν συστάσεις, έδωσαν συμβουλές και ενδεχομένως να έβγαλαν στο φως της δημοσιότητας γκρίνιες που μέχρι τώρα κρύβονταν κάτω από το χαλί.

Φαίνεται πως η μέχρι τώρα δημοσκοπική φτώχεια φέρνει γκρίνια στην Χαριλάου Τρικούπη με δεδομένο ότι το κόμμα δεν βρίσκεται σε κακή περίοδο αλλά παράλληλα δεν ανεβάζει και τα ποσοστά του όπως όλοι επιθυμούν. Στο σημείο αυτό ξεκινά η συζήτηση για την βελόνα…

Τα μηνύματα των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ που έφεραν αναταραχή

Ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι αν δεν κινηθεί η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες τα πράγματα θα έιναι δύσκολα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την στασιμότητα στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας μπήκε επίσης στην μάχη της εσωκομματικής σκακιέρας ζητώντας με απόφαση του συνεδρίου του κόμματος να υπάρξει η δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ υπό καμία συνθήκη δεν θα συνεργαστεί με την ΝΔ. Ακολούθησε η Άννα Διαμαντοπούλου με την επισήμανση της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γίνει ούτε Κωνσταντοπούλου, ούτε Καρυστιανού.

Τι λέει η ηγετική ομάδα και η εσωκομματική αντιπολίτευση για τις δηλώσεις

Τα πυρά έφτασαν μαζεμένα και αμέσως μετά την ΔΕΘ στην ηγεσία του κόμματος με στελέχη της ηγετικής ομάδας να εκφράζουν την καχυποψία τους για την κριτική που δέχεται εμμέσως πλήν σαφώς ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτιμούν τα ίδια στελέχη ότι κάποιοι περίμεναν τις δημοσκοπήσεις για να δημιουργήσουν κλίμα εσωστρέφειας που δεν θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να κάνει το δημοσκοπικό άλμα, προκειμένου να μείνουν στο παιχνίδι της διεκδίκησης της επόμενης μέρας παρά τις νωπές αποφάσεις της βάσης για την ηγεσία.

Από την άλλη πλευρά στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν υπόγεια σχέδια υπονόμευσης για να γίνεται δίκη προθέσεων, αλλά ότι επιθυμούν σταθερά πιο ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις, ταχύτερη σύγκλιση των οργάνων και πιο καθαρό αντιπολιτευτικό στίγμα του κόμματος.

Απαντήσεις Ανδρουλάκη με χαμηλούς τόνους για να αποφευχθεί η εσωστρέφεια

Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει συνειδητά να μην σηκώσει το γάντι δίνοντας απαντήσεις και δημιουργώντας εσωστρέφεια διαρκείας. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να απαντά με πράξεις. Γρήγορα συνέδριο για την λειτουργία του κόμματος ως απάντηση στην κριτική για την λειτουργία των οργάνων, καθαρός αποκλεισμός της ΝΔ από τις συνεργασίες με δηλώσεις που έκανε ξανά ως απάντηση στο αίτημα Δούκα και προγραμματικό λόγο ως απάντηση στο προφίλ που το κόμμα κρατά.

Η εκτόνωση της βαλβίδας ελπίζουν στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να γίνει στο πλαίσιο του συνεδρίου του κόμματος που δρομολογείται ακόμα και πριν το κλείσιμο του έτους, χωρίς άλλες δηλώσεις που φέρνουν εσωκομματικούς κυμματισμούς. Μέχρι τότε το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι ένα προς όλους, με ευαγγέλιο το πρόγραμμα της ΔΕΘ οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ να φτάσουν παντού από όλα τα στελέχη της παράταξης.

