search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 11:34

Υπόθεση σοκ αποκάλυψε η ΕΛΑΣ: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε ανθρώπινο έμβρυο σε φιάλη με υγρό

25.09.2025 11:34
arxaia-katasxesi

Μία έρευνα για παραβιάσεις σχετικά με την προστασία αρχαίων της αστυνομίας, οδήγησε σε μία φρικιαστική ανακάλυψη.

Ο άνδρας τον οποίο ερευνούσαν για παράνομη κατοχή αρχαίων, είχε μέσα στο σπίτι του και ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε μία φιάλη με υγρό!

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 77χρονος συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Κατά την έφοδο στο σπίτι του βρήκαν και κατέσχεσαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου κ.α. Μαζί με αυτά εντοπίστηκε και η φιάλη με το υγρό και το ανθρώπινο έμβρυο.

Ο συλληφθείς είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες

Σοβαρές καταγγελίες της ΠΕΜΕΝ για τις συνθήκες στα πλοία – Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα λόγω της εντατικοποίησης

Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

peugeot_3008_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

the-bride_2509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

touni-new
LIFESTYLE

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:20
sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

peugeot_3008_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

1 / 3