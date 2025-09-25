Υπόθεση σοκ αποκάλυψε η ΕΛΑΣ: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε ανθρώπινο έμβρυο σε φιάλη με υγρό

Μία έρευνα για παραβιάσεις σχετικά με την προστασία αρχαίων της αστυνομίας, οδήγησε σε μία φρικιαστική ανακάλυψη.

Ο άνδρας τον οποίο ερευνούσαν για παράνομη κατοχή αρχαίων, είχε μέσα στο σπίτι του και ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε μία φιάλη με υγρό!

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 77χρονος συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Κατά την έφοδο στο σπίτι του βρήκαν και κατέσχεσαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου κ.α. Μαζί με αυτά εντοπίστηκε και η φιάλη με το υγρό και το ανθρώπινο έμβρυο.

Ο συλληφθείς είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

