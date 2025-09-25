search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:27
ΚΟΣΜΟΣ

25.09.2025 18:59

Ο Χέγκσεθ συγκαλεί σπάνια και επείγουσα συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων – Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα

Pete Hegseth

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε πολλούς στρατηγούς και ναυάρχους, καθώς και σε ορισμένα μέλη του στρατιωτικού προσωπικού από όλο τον κόσμο να έρθουν στο Κουάντικο της Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News την Πέμπτη.

«Ο Υπουργός Πολέμου θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση.

Υπάρχουν τακτικά προγραμματισμένες συναντήσεις με ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες, αλλά μια συνάντηση αυτού του μεγέθους αυτοπροσώπως και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι σπάνια, αν όχι πρωτοφανής, σχολιάζει το CBS.

