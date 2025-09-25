search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 23:54

Το ιταλικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει τον στολίσκο προς τη Γάζα να μην συνεχίσει

25.09.2025 23:54
flotila

Σε μήνυμά του προς τους Ιταλούς πολίτες και βουλευτές που επιβαίνουν στα πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flottilla, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης «τους συμβουλεύει να μην συνεχίσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

«Παράλληλα», προστίθεται ότι «όποιος συνεχίσει το ταξίδι αναλαμβάνει κάθε προσωπική ευθύνη γνωρίζοντας τους σχετικούς κινδύνους».

Η ιταλική κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι «θα προσφέρει την αναγκαία βοήθεια σε όποιους συμμετέχοντες στην αποστολή αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στη συνέχεια υπό ασφαλείς συνθήκες στην Ιταλία ή σε άλλο προορισμό».

Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στη Γερουσία της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε πως όταν τα πλοιάρια της Global Sumud Flottilla βγουν από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισέλθουν σε εκείνα του Ισραήλ «κανείς δεν θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ούτε η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία αποστέλλεται στην περιοχή».

Διαβάστε επίσης:

Financial Times: Ο Μετς εισηγείται στην ΕΕ να δώσει δάνειο στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Τόνι Μπλερ στην… ηγεσία της μεταβατικής αρχής της Γάζας προωθεί η Ουάσινγκτον

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Έχουμε κοινή κατανόηση με Γκίλφοϊλ να βάλουμε τέλος στα προβλήματα με Ελλάδα και Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ στην Ελβετία έβαλε τους πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα τους στην League Phase

zini netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επικυρώθηκε ο διορισμός του υποψηφίου του Νετανιάχου στην ηγεσία της Σιν Μπετ

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει τον στολίσκο προς τη Γάζα να μην συνεχίσει

zelensky merz
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Μετς εισηγείται στην ΕΕ να δώσει δάνειο στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

tony blair
ΚΟΣΜΟΣ

Τόνι Μπλερ στην… ηγεσία της μεταβατικής αρχής της Γάζας προωθεί η Ουάσινγκτον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 23:59
zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ στην Ελβετία έβαλε τους πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα τους στην League Phase

zini netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επικυρώθηκε ο διορισμός του υποψηφίου του Νετανιάχου στην ηγεσία της Σιν Μπετ

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει τον στολίσκο προς τη Γάζα να μην συνεχίσει

1 / 3