search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 12:24

Η Ιταλία στέλνει και δεύτερο πολεμικό πλοίο ως συνοδεία της αποστολής Global Sumud Flottilla

25.09.2025 12:24
flotilla_for_gaza_new

Κατά την παρέμβασή του στην βουλή της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του, μετά την φρεγάτα Fasan, αποφάσισε την αποστολή και του πολεμικού πλοίου Alpino για την προστασία των πολιτών που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική αποστολή Global Sumud Flottilla.

Ο Κροζέτο πρόσθεσε ότι «η Ιταλία δεν έχει την πρόθεση να στείλει πλοία για να κάνει πόλεμο σε μια φίλη χώρα» ενώ, με αναφορά στην επίθεση με drone που δέχθηκε η αποστολή, υπογράμμισε ότι «η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με τον σαφέστερο τρόπο τα όσα συνέβησαν, διότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτα».

«Το κλίμα προκαλεί ανησυχία. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση, βγαίνοντας από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισερχόμενοι στον χώρο ενός Κράτους (σ.σ.: του Ισραήλ) να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Θα ήθελα αυτό να γίνει σαφές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη ελευθερίας, όταν η ελευθερία αυτή εισέρχεται σε μια άλλη χώρα και μπορεί να θεωρηθεί εχθρική πράξη. Παρά το ότι η άσκησή πίεσής μας επί της χώρας αυτής είναι αδιάκοπη, κάθε συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και εμείς πρέπει να την αποφύγουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: Συνομιλίες μακράς διαρκείας, αλλά «κλειστές» για τους δημοσιογράφους – Προτάσεις για «ψώνια» 50 δισ. δολαρίων

Ομπάμα για Τραμπ: «Βία κατά της αλήθειας οι ισχυρισμοί για την παρακεταμόλη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Photo1
ADVERTORIAL

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:02
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

1 / 3