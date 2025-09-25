search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 09:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 08:19

Τροχαίο στο Γαλάτσι: Σφοδρή σύγκρουση μηχανών στη Λεωφόρο Βεΐκου – Δύο τραυματίες (video)

25.09.2025 08:19
troxaio_galatsi_new

Τροχαίο ατύχημα, με δύο μηχανές να συγκρούονται μεταξύ τους, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9) στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί των μηχανών να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες.

Δείτε βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

dei_myenergy
BUSINESS

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

trump_erdogan_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: Συνομιλίες μακράς διαρκείας, αλλά «κλειστές» για τους δημοσιογράφους – Προτάσεις για «ψώνια» 50 δισ. δολαρίων

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

100 Ρομά ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 09:51
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

dei_myenergy
BUSINESS

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

1 / 3