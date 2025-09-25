Τροχαίο στο Γαλάτσι: Σφοδρή σύγκρουση μηχανών στη Λεωφόρο Βεΐκου – Δύο τραυματίες (video)

Τροχαίο ατύχημα, με δύο μηχανές να συγκρούονται μεταξύ τους, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9) στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί των μηχανών να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες.

Δείτε βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη (Videos)