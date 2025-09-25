UEFA: Υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η πλειοψηφία των μελών – Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η οριστική απόφαση της UEFA για τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα, με τους Times να αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των μελών της τάσσεται υπέρ του μπλόκου στους ισραηλινούς αθλητές.

Σύμφωνα με τους Times, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA αναμένεται να πάρουν την οριστική απόφαση για το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ την προσεχή εβδομάδα.

Exclusive: UEFA set to take decision next week on suspending Israel – with large majority of executive committee and federations understood to be in favour of a ban. https://t.co/Qm7JPPHzfX — Martyn Ziegler (@martynziegler) September 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι Times αποκάλυψαν τον περασμένο μήνα ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι είχαν ρωτήσει την UEFA αν υπήρχε κάποιος τρόπος να αποφύγουν να παίξουν με ισραηλινούς αντιπάλους.

H FIFA και ο… Τραμπ

Η UEFA θα αύξανε την πίεση στη FIFA να ακολουθήσει το παράδειγμα, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της στενής σχέσης μεταξύ του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Λευκός Οίκος θα ήταν πολύ δυσαρεστημένοι με την προοπτική ο Ινφαντίνο και η FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ωστόσο, ακόμη και αν η FIFA δεν απέκλειε το Ισραήλ, μια απαγόρευση από την UEFA θα σήμαινε ουσιαστικά ότι δεν θα μπορούσαν να προκριθούν στο τουρνουά του επόμενου έτους. Αυτό θα μπορούσε να βολέψει ακόμη και τον Ινφαντίνο, ο οποίος έχει επίσης πολύ στενούς δεσμούς με αραβικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, η πρωτεύουσα του οποίου, η Ντόχα, δέχθηκε βομβιστική επίθεση από ισραηλινά drones νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε μια απαγόρευση του Ισραήλ που επηρεάζει το τουρνουά του. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Sky News: «Θα εργαστούμε οπωσδήποτε για να σταματήσουμε πλήρως οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Υπάρχουν αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι τόσο το Κατάρ όσο και οι ΗΠΑ προσπάθησαν να ασκήσουν διαφορετικές πιέσεις στην UEFA, αλλά είναι κατανοητό ότι αυτό δεν συνέβη.

ΟΗΕ: Κάλεσμα σε FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ

Ωστόσο, μια δήλωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα ήταν σημαντική. Ανέφερε ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κάλεσε τη FIFA και την UEFA «να αποκλείσουν το Ισραήλ ως εθνική ομάδα από το διεθνές ποδόσφαιρο, ως απαραίτητη απάντηση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

«Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι η κατάσταση είναι όπως πάντα», πρόσθεσαν οι ειδικοί. «Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση των αδικιών.

«Είμαστε σαφείς ότι το μποϊκοτάζ πρέπει να απευθύνεται στο Κράτος του Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες». Πάντα υποστηρίζαμε ότι τα άτομα δεν μπορούν να επωμιστούν τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει η κυβέρνησή τους, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή κυρώσεις εναντίον μεμονωμένων παικτών λόγω της καταγωγής ή της εθνικότητάς τους.

«Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλειστούν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν».

Αντιδράσεις από συλλόγους που παίζουν κόντρα στο Ισραήλ

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω από τους πρωτοπόρους, τη Νορβηγία και την Ιταλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας είχε δηλώσει ότι θα δωρίσει τυχόν κέρδη από τον επόμενο αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Ισραήλ στο Όσλο στις 11 Οκτωβρίου σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά τώρα υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην διεξαχθεί ο αγώνας. Οι παίκτες της Νορβηγίας είναι επίσης κατανοητό ότι έχουν πολύ έντονα συναισθήματα για τα γεγονότα στη Γάζα.

Η Lise Klaveness, πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας, δήλωσε τον περασμένο μήνα: «Ούτε εμείς ούτε άλλοι οργανισμοί μπορούν να παραμείνουν αδιάφοροι για τα ανθρωπιστικά βάσανα και τις δυσανάλογες επιθέσεις που υφίσταται ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα εδώ και πολύ καιρό».

Η Άστον Βίλα πρόκειται να φιλοξενήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 Νοεμβρίου στο Europa League. Είναι η μόνη ισραηλινή ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων και αντιμετώπισε διαμαρτυρίες όταν έπαιξε με την ελληνική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη.

Μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, που αποκλείστηκε από τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνης της χρονιάς, η Πορτογαλία αντικατέστησε τη ρωσική γυναικεία ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Δεν υπάρχουν Άγγλοι μέλη στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA από τότε που ο Ντέιβιντ Γκιλ παραιτήθηκε τον Απρίλιο, αλλά η πρόεδρος της FA, Ντέμπι Χιούιτ, συμμετέχει ως παρατηρήτρια στη θέση της ως εκλεγμένης από την UEFA αντιπροέδρου της FIFA. Η πρώην αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ουαλίας, Λόρα ΜακΆλιστερ, είναι αντιπρόεδρος της UEFA.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αναγνωρίζεται από τη FIFA, προτρέπει την παγκόσμια διοικητική αρχή να λάβει τα ίδια μέτρα εδώ και δύο χρόνια, αλλά το θέμα δεν έχει ποτέ προηγουμένως τεθεί σε ψηφοφορία.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει το διπλό στη Βέρνη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις για το… restart

Τζούλια Σιμόν: Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου θα δικαστεί στις 24 Οκτωβρίου για κλοπή και απάτη

Κύπελλο Ελλάδας: H ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού και έκανε το «2Χ2» – Δεύτερη νίκη και για τον Λεβαδειακό, 2-1 τη Λάρισα