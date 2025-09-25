Βήμα σημειωτόν για τις συνεργασίες: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, η Νέα Αριστερά ζορίζεται

Αποφασισμένος για πιο μεθοδικά βήματα στην κατεύθυνση των προοδευτικών συνεργασιών εμφανίζεται ο Σωκράτης Φάμελλος, αν και στην πράξη τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά.

Ιδανικά η Κουμουνδούρου θα ήθελε μια επιτάχυνση των διεργασιών με άμεσο στόχο μια κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα και απώτερο στόχο ένα κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο. Όμως ο άμεσος στόχος δεν φαίνεται εύκολο να επιτευχθεί και, ενώ οι ζυμώσεις είναι σε εξέλιξη, δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις προ των πυλών.

Η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ένα σκέλος των πρόσφατων συνεδριακών αποφάσεων, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης του κόμματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική τάση ανόδου, παρά σκαμπανεβάσματα σε χαμηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Το έτερο σκέλος των συνεδριακών αποφάσεων περιλαμβάνει τη στρατηγική στόχευση για τις προοδευτικές συνεργασίες, προκειμένου, με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο καταλύτη, να ανασυντεθεί ο κατακερματισμένος χώρος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς απέναντι στον Μητσοτάκη.

Και τα δύο στοιχήματα αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, τα πράγματα δεν είναι στο χέρι της Κουμουνδούρου, όσο αποφασισμένη κι αν είναι και όσο κι αν οι αντιστάσεις στο εσωτερικό έχουν μειωθεί. Ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι το προσκλητήριο ουσιαστικά απευθύνεται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά. Όμως το ΠΑΣΟΚ «αυτοεξαιρείται» από τη συζήτηση για τις συνεργασίες και επιλέγει την αυτόνομη πορεία, ενώ η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να κάνει το βήμα, γιατί στο εσωτερικό της υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες.

Η θετική έκπληξη που… αργεί

Στο ηγετικό επιτελείο θεωρούν ότι μέσα στις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν στον χώρο της Αριστεράς, λόγω χαμηλών ποσοστών αλλά και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας συνεπεία της κινητικότητας Τσίπρα, η συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά θα μπορούσε να αποτελέσει μια θετική έκπληξη για το ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό κοινό που παρακολουθεί αυτά τα κόμματα, αλλά έχει απογοητευτεί από τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας. Κι εκτιμούν ότι τυχόν συμπόρευση των δύο κομμάτων θα μπορούσε να τους προσδώσει δυναμική, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν ρόλο στο πολιτικό σκηνικό με καλύτερους όρους, πέρα από τη διασφάλιση της πολιτικο-ιδεολογικής επιβίωσης του συγκεκριμένου χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς.

Προς το παρόν, ο προσφορότερος τρόπος για να συντηρηθεί στο προσκήνιο η συζήτηση για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων είναι οι κοινές εκδηλώσεις, με ομιλητές από όλους τους χώρους στους οποίους απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία (Νέα Αριστερά, Πέτρος Κόκκαλης, Λούκα Κατσέλη, Κοτζιάς). Παρά το γεγονός ότι κεντρικά το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον διάλογο, σε αυτές τις συζητήσεις προσέρχονται και στελέχη του, εκείνα που έχουν διαφορετική οπτική από την ηγεσία. Όπως στη χθεσινή εκδήλωση στην Παλλήνη, στην οποία μετείχαν ο Γιώργος Καραμέρος (ΣΥΡΙΖΑ), ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά), η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης (Κόσμος) και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ), καθώς και ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Η Κουμουνδούρου θέλει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το είδος των εκδηλώσεων και είναι διατεθειμένη να τις οργανώνει η ίδια, εφόσον και οι άλλες πλευρές συμφωνούν. Στη χθεσινή του τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία ο Σωκράτης Φάμελλος προανήγγειλε πρωτοβουλίες διαλόγου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας το στίγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μένει μόνο στις ηγεσίες, αλλά εμπλέκει και τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Επιπλέον, είναι στο τραπέζι η πρόταση για ένα φόρουμ διαλόγου, το οποίο όμως φαίνεται ακόμη να σηκώνει πολλή συζήτηση για το πώς μπορεί να φτιαχτεί και να λειτουργήσει, ποιος θα έχει την πρωτοβουλία, ποιοι θα μετέχουν, ποιοι θα συντονίζουν, ποιος θα είναι ο στόχος, τι χρονοδιάγραμμα θα υπάρχει, πόσο δεσμευτικό θα είναι κ.ο.κ.

Ισορροπίες Χαρίτση

Από την πλευρά τής Νέας Αριστεράς τα πράγματα μοιάζει να βρίσκονται εκεί όπου ήταν, στην καταγραφή που είχε γίνει στην Κεντρική Επιτροπή του Απριλίου. Όπου επικυρώθηκε η απόφαση για το Λαϊκό Μέτωπο, με την πλειοψηφία όμως να απορρίπτει άμεσα και συγκεκριμένα βήματα «με όσους συμφωνούν», όπως είχε προτείνει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Το παράδοξο αυτή τη στιγμή με τη Νέα Αριστερά είναι ότι όσο τονίζει την επείγουσα ανάγκη για το Λαϊκό Μέτωπο, άλλο τόσο ο πρόεδρος και τα κορυφαία στελέχη της εμφανίζονται συγκρατημένοι στις δηλώσεις τους σε σχέση με τη σύγκλιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας στις προγραμματικές προϋποθέσεις και όρους, όπως «όχι σε συμπράξεις κορυφής» κ.λπ. Παράλληλα, η Νέα Αριστερά θέτει έντονα διαχωριστικές με τις «κεντρώες λύσεις» που θεωρεί ότι εισηγείται ο Τσίπρας, ανεβάζοντας τον πήχη δυσκολίας για την Κουμουνδούρου, που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ουσιαστικά ο Αλέξης Χαρίτσης – ο οποίος, πάντως, βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον Φάμελλο – εκπέμπει το σήμα ότι η Νέα Αριστερά όσο δεν είναι ενιαία δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή, για να το πούμε αλλιώς, δεν δείχνει διατεθειμένος να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα, ρισκάροντας τη διάσπαση του κόμματός του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του (ρ/φ Παραπολιτικά) έδειξε να παραπέμπει σε βάθος χρόνου και όχι σε άμεσα αποτελέσματα: «Αυτό που έχει για εμάς σημασία δεν είναι η κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα», ενώ πριμοδότησε την ιδέα για «ένα εκλογικό σχήμα το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πειστικά απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Από την άλλη, ο προβληματισμός για το πώς μπορεί να προχωρήσει ένας κοινός βηματισμός, με τον ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς αλλά και άλλες δυνάμεις, εντείνεται στο εσωτερικό του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι υπήρξε τις προηγούμενες μέρες μια συνάντηση στελεχών με πρωτοβουλία του Νίκου Βούτση, στην οποία μετείχαν ο Αλέξης Χαρίτσης και κορυφαία στελέχη όλων των εσωκομματικών αποχρώσεων (ενδεικτικά μόνο αναφέρονται οι Καρπόζηλος, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Σκουρλέτης, Φίλης).

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης για ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία

ΠΑΣΟΚ: Σε διαφορετικό κλίμα από Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης για Τέμπη – «Αναφαίρετο δικαίωμα το αίτημα εκταφής»

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος για κοινή δράση με τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις