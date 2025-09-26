search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:18
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

26.09.2025 10:44

Δήμος Γρεβενών: Επίδομα στέγασης σε γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο

26.09.2025 10:44
giatros-new

Επίδομα στέγασης δίνει ο Δήμος Γρεβενών σε γιατρούς που θα επιλέξουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της πόλης του.

Αναλυτικά, μετά απο ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε μηνιαίο επίδομα στέγασης έως 400 ευρω σε γιατρούς, εκτός της περιοχής, που θα αποδεχτουν τον διορισμό τους στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

Αρχικά το μέτρο αφορά πέντε γιατρούς, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης σε περισσότερους, με στόχο να καλυφθούν πολλές απο τις κενές θεσεις του νοσοκομείου, σύμφωνα με το ertnews.gr.  

Συγκεκριμένα από τις 38 οργανικές θέσεις μόνιμων γιατρών, είναι καλυμμένες οι μισές, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία και επιβαρύνει το υπάρχον προσωπικό. 

Οι εφημερίες καλύπτονται με δυσκολία, ενώ η πίεση στους εργαζόμενους είναι συνεχής και έντονη.

Σημειώνεται οτι αυτή η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κίνητρο. Ο Δήμος Γρεβενών θα παρέχει υποστήριξη και  στην ανεύρεση κατοικίας για τους νέους γιατρούς, ώστε η εγκατάστασή τους στην πόλη να γίνει πιο εύκολη και ελκυστική. Πρόκειται για μια κίνηση που αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπιζουν οι γιατροί στην περιφέρεια  και επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας και επαγγελματικής ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα τοπικής παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Διαβάστε επίσης:

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

Βουβωνοκήλη: Όλες οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές

Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού στην εγκυμοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

mpampasidis_opekepe_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή, η άσκηση και ο έλεγχος του στρες βοηθούν στην πρόληψη της νόσου Alzheimer

mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του – Υποκρισία να λένε ότι ανησυχούν (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:18
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

mpampasidis_opekepe_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

1 / 3