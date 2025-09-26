Δήμος Γρεβενών: Επίδομα στέγασης σε γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο

Επίδομα στέγασης δίνει ο Δήμος Γρεβενών σε γιατρούς που θα επιλέξουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της πόλης του.

Αναλυτικά, μετά απο ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε μηνιαίο επίδομα στέγασης έως 400 ευρω σε γιατρούς, εκτός της περιοχής, που θα αποδεχτουν τον διορισμό τους στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

Αρχικά το μέτρο αφορά πέντε γιατρούς, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης σε περισσότερους, με στόχο να καλυφθούν πολλές απο τις κενές θεσεις του νοσοκομείου, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Συγκεκριμένα από τις 38 οργανικές θέσεις μόνιμων γιατρών, είναι καλυμμένες οι μισές, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία και επιβαρύνει το υπάρχον προσωπικό.

Οι εφημερίες καλύπτονται με δυσκολία, ενώ η πίεση στους εργαζόμενους είναι συνεχής και έντονη.

Σημειώνεται οτι αυτή η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κίνητρο. Ο Δήμος Γρεβενών θα παρέχει υποστήριξη και στην ανεύρεση κατοικίας για τους νέους γιατρούς, ώστε η εγκατάστασή τους στην πόλη να γίνει πιο εύκολη και ελκυστική. Πρόκειται για μια κίνηση που αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπιζουν οι γιατροί στην περιφέρεια και επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας και επαγγελματικής ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα τοπικής παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

