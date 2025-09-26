search
26.09.2025
26.09.2025

H φωτογραφία της Τέιλορ Σουίφτ που… έκοψε την ανάσα των φανς της (Photo)

26.09.2025 12:40
upscalemedia-transformed

Οι φωτογραφίες που η Τέιλορ Σουίφτ έβγαλε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την κυκλοφορία του 12ου στούντιο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl» προκαλούν… πανικό.

Η τραγουδοποιός παρέμεινε στο θέμα του δίσκου και έχει παρουσιάσει μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις για το επερχόμενο άλμπουμ της. Η τελευταία φωτογραφία «Showgirl» για μία από τις εκδόσεις έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Το Instagram της, Taylor Nation, έδωσε μια καλή… δόση από τις τελευταίες promo φωτογραφίες της Σουίφτ, και σε μια από αυτές, η τραγουδίστρια και συνθέτρια εμφανίζεται φορώντας έναν κορσέ. Στο πλαίσιο του θέματος του δίσκου (κορίτσια του θεάματος), η Σουίφτ φόρεσε επίσης ένα τεράστιο καπέλο για να ολοκληρώσει το look.

Σε αυτό το concept art, η Σουίφτ στέκεται μπροστά από έναν τοίχο με κορνίζες από άλλες φωτογραφίες που μοιράστηκε για το νέο της άλμπουμ. Εν τω μεταξύ, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με τη νέα φωτογραφία, με έναν να γράφει «Είναι τόσο όμορφη που πονάει» και έναν άλλο να δηλώνει ότι «έμειναν άφωνοι». Μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας αν έχουν δίκιο ή όχι…

