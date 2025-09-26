Η αθηναϊκή αγορά τουρισμού δείχνει αντοχές αλλά οι χαμηλές επιδόσεις θέτουν ανησυχίες για το 2026

Ο τουρισμός στην Αθήνα συνεχίζει να κινείται σε θετικά επίπεδα, με τον Αύγουστο να καταγράφει βελτιωμένες πληρότητες και υψηλότερα έσοδα. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς αναδεικνύεται μια πραγματικότητα που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει δημοφιλής σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά η δυναμική της μοιάζει εγκλωβισμένη σε μια τροχιά περιορισμένων αυξήσεων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ο Αύγουστος έφερε μικρή ανάκαμψη: πληρότητα 79,3%, αύξηση 1,7% έναντι του 2024, με το ADR να αγγίζει τα 187,30 ευρώ και το RevPAR να ανεβαίνει στα 148,47 ευρώ (+4,8%). Σε πρώτη ανάγνωση, τα στοιχεία δείχνουν βελτίωση. Όμως, η σύγκριση με το 2023 παραμένει αρνητική, ενώ η συνολική πορεία του οκταμήνου αποτυπώνει αυξήσεις της τάξης μόλις 0,5% στην πληρότητα, 1,8% στη μέση τιμή και 2,3% στα έσοδα ανά δωμάτιο. Πρόκειται για ποσοστά που δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν εντυπωσιακά σε μια πόλη που φιλοδοξεί να σταθεί ισάξια απέναντι σε Ρώμη, Μαδρίτη ή Βαρκελώνη. Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται σε σχετική μελέτη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Η Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξεπερνά σε πληρότητες αρκετές ανταγωνίστριες πόλεις, δεν καταφέρνει να μεταφράσει αυτή τη ζήτηση σε ανάλογα έσοδα. Η Μαδρίτη, για παράδειγμα, κατέγραψε άνοδο 6% στο RevPAR, τη στιγμή που η Αθήνα περιορίστηκε στο 2,3%. Η διαφορά αυτή δείχνει πως, ενώ η πόλη έχει το κοινό, αδυνατεί να το κεφαλαιοποιήσει. Οι χαμηλότερες τιμές μπορεί να κρατούν την πρωτεύουσα «προσιτή», όμως περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας και επενδύσεων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν την καρδιά της προσιτής φιλοξενίας. Εκεί οι πληρότητες παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα σχεδόν όλο το έτος, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη είναι άνιση και δεν διαχέεται σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Ο ασύδοτος ρόλος της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ένας ακόμη παράγοντας που θολώνει το τοπίο είναι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η απουσία σταθερού πλαισίου όχι μόνο πιέζει τις ξενοδοχειακές επιδόσεις, αλλά και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι πρόσφατες κινήσεις για αυστηρότερους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά σαφώς ανεπαρκές. Χωρίς ολοκληρωμένη στρατηγική, ο κλάδος θα συνεχίσει να λειτουργεί σε καθεστώς άνισου ανταγωνισμού.

Εάν η Αθήνα θέλει να μετατρέψει τη δημοφιλία σε πραγματική υπεραξία, χρειάζεται επειγόντως να βελτιώσει τις υποδομές της. Οι μεταφορές, οι χώροι υψηλής επισκεψιμότητας, η συνολική εμπειρία του επισκέπτη είναι ζητήματα που θα καθορίσουν την εικόνα της πόλης το 2026 και πέρα από αυτό. Χωρίς επενδύσεις και συντονισμένες πολιτικές, το τουριστικό προϊόν της Αθήνας κινδυνεύει να «κολλήσει» σε μια μετριότητα που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του.

Καλά πάει ο τουρισμός, αλλά…

Η μεγάλη εικόνα είναι πως ο τουρισμός συνεχίζει να στηρίζει την αθηναϊκή οικονομία. Όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι η πρωτεύουσα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη φήμη και στη φυσική της ελκυστικότητα. Αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις σε υποδομές και ρυθμιστικό πλαίσιο, η Αθήνα θα μείνει ένα βήμα πίσω σε έναν ανταγωνισμό που γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.

