Ντόρα για Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας θα είσαι πάντα εδώ»

Ανάρτηση με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής και πρώην υπουργός «ανέβασε» μια τρυφερή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά του Κώστα και Αλεξία.

«Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!», αναφέρει η κα Μπακογιάννη.

