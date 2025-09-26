Ντόρα για Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας θα είσαι πάντα εδώ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανάρτηση με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Η βουλευτής και πρώην υπουργός «ανέβασε» μια τρυφερή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά του Κώστα και Αλεξία.
«Για μας είναι πάντα εδώ!
Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!», αναφέρει η κα Μπακογιάννη.
