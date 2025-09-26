search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.09.2025 08:37

Ντόρα για Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας θα είσαι πάντα εδώ»

26.09.2025 08:37
pavlos bakogiannis new

Ανάρτηση με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής και πρώην υπουργός «ανέβασε» μια τρυφερή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά του Κώστα και Αλεξία.

«Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!», αναφέρει η κα Μπακογιάννη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: ««Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

ΥΓΕΙΑ

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

MEDIA

Eurovision 2026: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones – Στήριξη Μακρόν στη φύλαξη του εναέριου χώρου

