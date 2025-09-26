Συναντήσεις του πρωθυπουργού με Εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.

