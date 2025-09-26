Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Το απόγευμα το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι πάνε ταμείο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώνονται σήμερα (26/9) από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο.
Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν το απόγευμα οι περίπου 1,7 εκατ. μισθωτοί, ενώ ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) έχουν πληρωθεί οι μη μισθωτοί.
Κανονικά, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα (29/9) αλλά, όπως γίνεται κάθε μήνα, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για τους συνταξιούχους μέσω των ΑΤΜ, από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, σήμερα το απόγευμα θα καταβάλλουν τις συντάξεις τα εξής ταμεία:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
