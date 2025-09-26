Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Το απόγευμα το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι πάνε ταμείο (video)

Ολοκληρώνονται σήμερα (26/9) από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο.

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν το απόγευμα οι περίπου 1,7 εκατ. μισθωτοί, ενώ ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) έχουν πληρωθεί οι μη μισθωτοί.

Κανονικά, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα (29/9) αλλά, όπως γίνεται κάθε μήνα, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για τους συνταξιούχους μέσω των ΑΤΜ, από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, σήμερα το απόγευμα θα καταβάλλουν τις συντάξεις τα εξής ταμεία:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το Δημόσιο

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

και Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Το ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Η ΔΕΗ

Ο ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Μετατίθεται για το 2026 η δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής – Φιλόδοξο σχέδιο σε αναμονή

Τουρισμός 2025: Ήρθαν περισσότεροι τουρίστες, έμειναν μικρότερο διάστημα και ξόδεψαν λιγότερα ανά άτομο

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ με λαθραία κινεζικά προϊόντα στην Ελευσίνα – Συνελήφθη ένα άτομο