«Βυθίστηκαν» οι νέες συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα ΚΑΙ τον Ιούλιο 2025

Κατά 36,7% χαμηλότερες από τις νέες συντάξεις τού Δημοσίου, ενώ 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες)
Όπως αποκαλύπτει η Αγγελική Μητροπούλου (Διδάκτωρ-Δικηγόρος) με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τις συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο 2025, οι μνημονιακές περικοπές επί των μισθών και η «ρήτρα Τσίπρα» (σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου) μειώνουν συνεχώς τις συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Π/Σ «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Ιούλιος 2025).
