«Βυθίστηκαν» οι νέες συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα ΚΑΙ τον Ιούλιο 2025

Κατά 36,7% χαμηλότερες από τις νέες συντάξεις τού Δημοσίου, ενώ 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες)

Όπως αποκαλύπτει η Αγγελική Μητροπούλου (Διδάκτωρ-Δικηγόρος) με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τις συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο 2025, οι μνημονιακές περικοπές επί των μισθών και η «ρήτρα Τσίπρα» (σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου) μειώνουν συνεχώς τις συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Π/Σ «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Ιούλιος 2025).

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://enypekk.gr/2025/09/26/vythistikan-oi-nees-syntaxeis-tou-idiotikou-tomea-kai-ton-ioulio-2025

Διαβάστε επίσης

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη