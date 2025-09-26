search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:58
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

26.09.2025 19:15

«Βυθίστηκαν» οι νέες συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα ΚΑΙ τον Ιούλιο 2025

26.09.2025 19:15
sintaksiouxoi-01

Κατά 36,7% χαμηλότερες από τις νέες συντάξεις τού Δημοσίου, ενώ 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες)

Όπως αποκαλύπτει η Αγγελική Μητροπούλου (Διδάκτωρ-Δικηγόρος) με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τις συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο 2025, οι μνημονιακές περικοπές επί των μισθών και η «ρήτρα Τσίπρα» (σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου) μειώνουν συνεχώς τις συντάξεις τού ιδιωτικού τομέα

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Π/Σ «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Ιούλιος 2025).

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://enypekk.gr/2025/09/26/vythistikan-oi-nees-syntaxeis-tou-idiotikou-tomea-kai-ton-ioulio-2025

troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

maria_zaharova
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

