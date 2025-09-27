search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 13:43

Βαγγέλης Σερίφης: Η αντίδραση Μπογδάνου για την αποχώρηση από την εκπομπή και η προφητική δήλωση της Στικούδη

27.09.2025 13:43
serifis-new

Ο Βαγγέλης Σερίφης αποφάσισε να αποχωρήσει ξαφνικά από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα.

Το κανάλι αναφέρει στην ανακοίνωση: «Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Μαρία Κοκολάκη συνάντησαν τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής του στο Open. Ο παρουσιαστής τόνισε πως θα μιλήσει για όλα την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Σε ερώτηση για την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος απάντησε: «Στον Βαγγέλη εύχομαι από την καρδιά μου κάθε καλό για τη συνέχεια του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κάθε καλό και σε εσάς».

Κατερίνα Στικούδη: Η προφητική δήλωση για τον Βαγγέλη Σερίφη

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του Open με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, η Κατερίνα Στικούδη είχε κάνει δηλώσεις στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1. Τα όσα είπε, πολλοί χαρακτήρισαν προφητικά!

Αρχικά, η ίδια ανέφερε για το ενδεχόμενο να τη δούμε στη Eurovision: «Δεν της έχω ξεφύγει, δεν μου έχει ξεφύγει, αλλά νομίζω ότι όταν κάτι το θέλεις πολύ μπορεί και να συμβεί. Θα δείτε εκπομπή που θα αφορά υγεία, αυξητικός, fitness».

Για τη συμμετοχή του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open, είπε όλο νόημα: «Θα είναι μεγάλη έκπληξη, είναι ετοιμόλογος, έχει τις γνώσεις του. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί δίπλα του είναι και άλλες παρουσίες. Αν ανοίξει η βρύση, να δω πώς θα την κλείσει».

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την συνάντηση με τη Μελάνια - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:30
mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την συνάντηση με τη Μελάνια - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

1 / 3