Βαγγέλης Σερίφης: Η αντίδραση Μπογδάνου για την αποχώρηση από την εκπομπή και η προφητική δήλωση της Στικούδη

Ο Βαγγέλης Σερίφης αποφάσισε να αποχωρήσει ξαφνικά από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα.

Το κανάλι αναφέρει στην ανακοίνωση: «Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Μαρία Κοκολάκη συνάντησαν τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής του στο Open. Ο παρουσιαστής τόνισε πως θα μιλήσει για όλα την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Σε ερώτηση για την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος απάντησε: «Στον Βαγγέλη εύχομαι από την καρδιά μου κάθε καλό για τη συνέχεια του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κάθε καλό και σε εσάς».

Κατερίνα Στικούδη: Η προφητική δήλωση για τον Βαγγέλη Σερίφη

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του Open με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, η Κατερίνα Στικούδη είχε κάνει δηλώσεις στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1. Τα όσα είπε, πολλοί χαρακτήρισαν προφητικά!

Αρχικά, η ίδια ανέφερε για το ενδεχόμενο να τη δούμε στη Eurovision: «Δεν της έχω ξεφύγει, δεν μου έχει ξεφύγει, αλλά νομίζω ότι όταν κάτι το θέλεις πολύ μπορεί και να συμβεί. Θα δείτε εκπομπή που θα αφορά υγεία, αυξητικός, fitness».

Για τη συμμετοχή του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open, είπε όλο νόημα: «Θα είναι μεγάλη έκπληξη, είναι ετοιμόλογος, έχει τις γνώσεις του. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί δίπλα του είναι και άλλες παρουσίες. Αν ανοίξει η βρύση, να δω πώς θα την κλείσει».

