Γιώργος Μαζωνάκης: «Η Βάσω έκανε κουμάντο στα χρήματα του», είπε ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος (Video)

Για τις σχέσεις και τη συνεργασία των αδελφών Μαζωνάκη μίλησε ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος, αναφέροντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι «σαν μικρό παιδί», ενώ η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη ήταν εκείνη που είχε τον έλεγχο στα χρήματά του.

Ο Βασίλης Γκόγκος μίλησε την Κυριακή (28.09.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και εξέφρασε τη δική του γνώμη στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία υπήρξε για χρόνια μάνατζερ του τραγουδιστή.

«Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί από τον Γιώργο. Είναι σαν μικρό παιδί – νοιάζεται για όλους. Όπου πήγαινε ο Γιώργος, ήταν και η Βάσω», είπε αρχικά.

«Αυτή έκανε το κουμάντο και μάλιστα μερικές φορές ήταν πολύ σκληρή με τους συνεργάτες του Γιώργου και τους απέναντι. Δεν είναι κακό που ήθελε να είναι τα πάντα στην ώρα τους, αλλά με το μικρό λαθάκι έβαζε τις φωνές. Συνήθως δίνουμε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στους ανθρώπους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ασχολιόταν με τα χρήματα, αν πληρωνόταν ή δεν πληρωνόταν, κουμάντο έκανε η Βάσω στα δικά του», πρόσθεσε για τη Βάσω Μαζωνάκη.

«Πιστεύω πως έχουν βάση όσα λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αδερφή του, αλλά δεν είμαι και μάγος για να το ξέρω. Επειδή έκανε κουμάντο η Βάσω, για να έχει πρόβλημα ο Γιώργος, μάλλον θα έγινε κάτι. Πιστεύω πως έχει δίκιο. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Νότη Σφακιανάκη, και μόλις τον κρέμασαν στα μανταλάκια σταμάτησε το τραγούδι», ανέφερε στη συνέχεια ο Βασίλης Γκόγκος.

