ΕΛΛΑΔΑ

28.09.2025 20:47

Κακοκαιρία: Ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων και στη Ζάκυνθο λόγω χαμηλής ορατότητας

28.09.2025 20:47
aeroplano_new

Προβλήματα στις πτήσεις σημειώνονται και στη Ζάκυνθο, αρχικά στις αφίξεις που ακυρώνονται αυτομάτως, όπως και οι αναχωρήσεις, λόγω χαμηλής ορατότητας που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πτήσεις που έχουν ματαιωθεί είναι περίπου 20.

Κεφαλονιά: «Καθηλωμένοι» εκατοντάδες επιβάτες, δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις

Μπορεί οι προβλέψεις για ακραία καιρικά φαινόμενα να μην επαληθεύτηκαν στην ένταση που αναμενόταν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ωστόσο η εικόνα στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς είναι απερίγραπτη.

Λόγω της κακοκαιρίας τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να παραμένουν «καθηλωμένοι» επί ώρες στις αίθουσες αναμονής.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί, γέμισαν τον χώρο του αεροδρομίου, περιμένοντας λύση.

Οι καιρικές συνθήκες ωστόσο παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

