Παπαγγελής – Τέμπη: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μας είπε πως «δεν πρέπει να βρισκόμαστε εδώ διότι δυσανασχετούν οι κατηγορούμενοι»

Για την απόφαση να γίνει δεκτό εν μέρει το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι μίλησαν στο Mega ο Παύλος Ασλανίδης και ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη.

Ο Παύλος Ασλανίδης, που στις 24 Σεπτεμβρίου υπέβαλε το τρίτο αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, κάλεσε τον κόσμο να λάβει μέρος στις απογευματινές κινητοποιήσεις και χαρακτήρισε «υποκριτική» την σημερινή αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον πατέρα – απεργό πείνας.

«Τα Τέμπη δεν είναι τραγωδία αλλά έγκλημα που το προκάλεσαν από την αδιαφορία τους για τον σιδηρόδρομο. Ο κόσμος μας δίνει πολύ δύναμη και μας συγκινεί πολύ. Η κυρία του Αρείου Πάγου, η κ. Παπαδοπούλου, που είπε για συμφέροντα, να της απαντήσω και πάλι πως τα μόνα συμφέροντα που εξυπηρετούμε είναι η συνείδησή μας και τα αδικοχαμένα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο Νίκος Παπαγγελής, ο οποίος δήλωσε πως αμέσως μετά θα πάει στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Φυσικά θα πάω στη συγκέντρωση. Είναι απίστευτο που εκατομμύρια κόσμου θέλουν να βγουν όλα στο φως και 150 άνθρωποι, της κυβέρνησης, στέκονται απέναντι. Όλοι κάνουν λάθος και αυτοί είναι οι σωστοί; Είναι πολλές οι παρεμβάσεις της κυβερνητικής εξουσίας στη δικαστική. Ενώ έλεγε η δικαστική εξουσία πως δεν μπορεί να γίνει ούτε εκταφή ούτε τίποτα, βγήκε ο κ. Φλωρίδης φοβούμενος το αποτέλεσμα της απεργίας πείνας του Πάνου, και είπε πως θα το εξετάσουμε, αλλά θα γίνει μόνο το DNA. Τι σημαίνει αυτό; Τι σκοτεινό κρύβει η κυβέρνηση για το άλλο μισό και δεν θέλει να μας το πει;», αναρωτήθηκε.

«Πήγαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μεταξύ άλλων μέσα στον εκνευρισμό του γιατί δεν ήθελε να μας βλέπει, μας είπε πως δεν πρέπει να βρισκόμαστε εδώ διότι δυσανασχετούν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι ο ΟΣΕ, η Hellenic Train… Και το επανέλαβε και στο συνέδριο».

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: 46 κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης στον πατέρα απεργό πείνας

Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

Πάρις Ρούπος: «Στα φασιστοσχόλια που μου στέλνουν λένε ότι είμαι Αλβανός» – «Δυστυχώς δεν είμαι»