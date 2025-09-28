Το «πείραμα» της Αθήνας: Ο πολυσυλλεκτικός Χάρης Δούκας, η σύγκριση με Μπακογιάννη και η Βασιλίσσης Όλγας ως καταλύτης

Η δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Δήμο της Αθήνας προσφέρει φρέσκο και ενδιαφέρον υλικό τόσο για την ισχύ των κομματικών σχηματισμών στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, όσο και για τα πολιτικά πρόσωπα που μπορεί να παίξουν ρόλο στο μέλλον.

Η Νέα Δημοκρατία όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην Αθήνα κατέχει την πρώτη θέση με 33,9% στην εκτίμηση ψήφου και 24,9% στην πρόθεση. Το ποσοστό που έλαβε στις τελευταίες ευρωεκλογές ήταν 30,49% και σε σχέση με τη σημερινή πρόθεση εμφανίζει μία μείωση ποσοστού της τάξεως του 5,5%.

Το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται μεν στη δεύτερη θέση αλλά με ένα ασθενικό 8,9%, που το κάνει να απέχει 16 μονάδες από την κυβέρνηση.

Καταλύτης η Βασιλίσσης Όλγας

Και ενώ η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί πολιτικά στην Αθήνα, πολλοί από τους ψηφοφόρους της διαφωνούν με την κυβέρνηση όσον αφορά τη στάση της απέναντι στο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και σε επιλογές του όπως το να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – άποψη που το προηγούμενο διάστημα σηματοδότησε μια οξύτατη κόντρα του κ. Δούκα με τέσσερις γαλάζιους υπουργούς.

Μόλις ένα 12% στηρίζει τις απόψεις των υπουργών για την Βασιλίσσης Όλγας, ενώ την άποψη του Δημάρχου το συντριπτικό 75,9%

Και αυτό δείχνει ότι ο κ. Δούκας εξακολουθεί να παραμένει δημοφιλής σε ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι επιλέγουν να στηρίζουν την δική του πρόταση και όχι της κυβέρνησης και της δημοτικής αντιπολίτευσης που εκφράζεται από τον τέως δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη.

Ακόμα πιο ενδιαφέροντα είναι τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης της Opinion Poll που παρουσιάζει σήμερα το pontiki.gr για την τωρινή απήχηση του Χάρη Δούκα στους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το 40,6% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία έχουν θετική και μάλλον θετική άποψη για τον δήμαρχο της Αθήνας, ενώ εξίσου θετική είναι η άποψή και σε άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Στην Ελληνική Λύση το ποσοστό των θετικών και μάλλον θετικών γνωμών φτάνει στο 61,1% και στην Νίκη στο 35%.

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα στην ερώτηση αν από το μέχρι σήμερα έργο του Δημάρχου πιστεύετε ότι ο κ. Δούκας θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από τον Κώστα Μπακογιάννη.

«Ναι» και «μάλλον Ναι» απαντά για τον Χάρη Δούκα το 29,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 61,1% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και το 35% των ψηφοφόρων της Νίκης.

Υψηλά ποσοστά στην κεντροαριστερά και αριστερά

Και αν στη Νέα Δημοκρατία και στα κόμματα στα δεξιά της ο Δήμαρχος της Αθήνας κερδίζει σημαντικά ποσοστά δημοφιλίας και αποδοχής στα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστερής και αριστερής αντιπολίτευσης πέραν του ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι επίσης ενδιαφέροντα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ οι θετικές και μάλλον θετικές γνώμες φτάνουν στο 77,7%, στο ΚΚΕ στο 59,6% και στην Πλεύση Ελευθερίας στο 66,7%.

Στο δε ΠΑΣΟΚ, παρά τις κόντρες του τελευταίου διαστήματος με την ηγεσία και τις διαφοροποιήσεις σε θέματα πολιτικής στρατηγικής ο κ. Δούκας απολαμβάνει ένα 73,2% «θετικών» και «μάλλον θετικών» γνωμών.

Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κ. Δούκας θα είναι ένας υπολογίσιμος παίκτης στο πολιτικό (και μετεκλογικό) σκηνικό λόγω της πολυσυλλεκτικής αποδοχής που απολαμβάνει και της διείσδυσης σε κοινά πέρα από την δική του ιδεολογική ταυτότητα.

Και αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών συνθηκών, και αντιπαραθέσεων προσώπων, ιδίως αν το συγκρίνει κανείς με τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιχειρούμενη επιστροφή μέσω νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο πρώην πρωθυπουργός πέρα από τον χώρο της δική του ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας όπου συγκεντρώνει αξιόλογα ποσοστά αποδοχής δεν καταφέρνει στους υπόλοιπους χώρους να συγκεντρώσει θετικές απόψεις που να ξεπερνούν ποσοστά της τάξης του 15%.

