Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini η Ελλάδα, μνημόνιο για τη ναυτική συνεργασία με Ιταλία

Μνημόνιο συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία.

Παράλληλα, υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στον Ιταλό ομόλογο του Γκούιντο Κροσέτο την πρόθεση της χώρας μας να αγοράσει δύο ιταλικές φρεγάτες κλάσης Bergamini.

«Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini. pic.twitter.com/PsXfKJiW1O — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας.

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων.



Συμφωνήσαμε για τη σημασία της… pic.twitter.com/cATrNSHmMx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Διαβάστε επίσης

Πόθεν Έσχες: Αγορές και αυξήσεις περιουσίας για υπουργούς και βουλευτές – Οι πιο σημαντικές μεταβολές στις δηλώσεις

Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα

Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ