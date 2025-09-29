search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 19:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.09.2025 18:51

Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini η Ελλάδα, μνημόνιο για τη ναυτική συνεργασία με Ιταλία

29.09.2025 18:51
dendias

Μνημόνιο συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία.

Παράλληλα, υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στον Ιταλό ομόλογο του Γκούιντο Κροσέτο την πρόθεση της χώρας μας να αγοράσει δύο ιταλικές φρεγάτες κλάσης Bergamini.

«Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. 

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας.

