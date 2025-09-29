Δημοσιοποιήθηκαν τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών: Δείτε τις δηλώσεις για το 2022, 2023 και 2024

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στον ιστοχώρο της Βουλής αναρτήθηκαν σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για τη χρήση των ετών 2021, 2022 και 2023.
Παρακάτω μπορείτε να βρειτε τις δηλώσεις για τα έτη:
Υπενθυμίζεται ότι υπόχρεοι υποβολής πόθεν έσχες είναι εκτός από τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων, δήμαρχοι και περιφερειάρχες.
Διαβάστε επίσης
Nέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από 20 λεπτά ως και 2 ώρες
Στο χείλος της καταστροφής η κτηνοτροφία: Ακατανόητη η άρνηση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό των ζώων – Χωρίς σχέδιο το υπουργείο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτέμβριου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.