Δημοσιοποιήθηκαν τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών: Δείτε τις δηλώσεις για το 2022, 2023 και 2024

Στον ιστοχώρο της Βουλής αναρτήθηκαν σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για τη χρήση των ετών 2021, 2022 και 2023.

Παρακάτω μπορείτε να βρειτε τις δηλώσεις για τα έτη:

Υπενθυμίζεται ότι υπόχρεοι υποβολής πόθεν έσχες είναι εκτός από τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων, δήμαρχοι και περιφερειάρχες.

