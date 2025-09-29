search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
BUSINESS

29.09.2025

Έφυγε ο Απόστολος Αλεξάκης, ο οραματιστής των συνεταιριστικών σούπερ μάρκετ της Κρήτης

29.09.2025 08:15
alexakis supermarket

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αλεξάκης, ένας από τους κορυφαίους οραματιστές του συνεταιριστικού κινήματος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κρήτης. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε μικρά συνοικιακά μπακάλικα σε οργανωμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ υπήρξε εκ των ιδρυτών του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ) και το 2005 εξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ).

Ο Απόστολος Αλεξάκης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1944 στο χωριό Φουρνές Χανίων και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε για 16 χρόνια στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Το 1981 επέστρεψε στα Χανιά, τον «χρυσό τόπο», όπως συνήθιζε να λέει, και το 1982 ανέλαβε πρόεδρος του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε., θέση που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες με την αρχή: «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν».

Υπό την καθοδήγησή του, το ΙΝΚΑ μετονομάστηκε σε ΣΥΝΚΑ Χανίων και αναπτύχθηκε σε υπολογίσιμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το 2014 προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας Βιδάλης, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δραστηριότητά του εκτός Κρήτης, σε νησιά όπως η Τήνος, η Πάρος, η Κάλυμνος, η Χίος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Μήλος και η Νάξος. Το 2020, η ΣΥΝΚΑ επεκτάθηκε περαιτέρω στην Κέρκυρα με την εξαγορά της τοπικής αλυσίδας Δήμητρα Μαρκάτο, προσθέτοντας 19 καταστήματα στο δίκτυό της.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Συνεταιρισμός επεκτάθηκε και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, αποκτώντας συμμετοχές σε σημαντικές κρητικές επιχειρήσεις όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ και άλλες, ενώ προ τριετίας περίπου το 50% του Συνεταιρισμού εξαγοράστηκε από τον όμιλο Μασούτη. Παράλληλα, ο Απόστολος Αλεξάκης καθιέρωσε το ΙΝΚΑ ως πυλώνα κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, στηρίζοντας ιδρύματα και συλλόγους όπως το ΚΗΦΑΑΜΕΑ, το Ίδρυμα Αυτιστικών Παιδιών «Η Μεγαλόχαρη», το Ανουσιάκειο Ίδρυμα, αλλά και αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κρήτης.

Σε εθνικό επίπεδο, το 1994 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως τον Ιούλιο του 2022. Το 2005 εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ, θητεύοντας έως το 2007, ενισχύοντας τη φωνή των ελληνικών συνεταιριστικών αλυσίδων απέναντι στις μεγάλες εταιρείες λιανεμπορίου.

ΕΛΛΑΔΑ

Nέα παράσυρση παιδιού στην Κρήτη: 5χρονος εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων

LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» με 33 επιχειρήσεις και 1.000 θέσεις εργασίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού ασκεί αντιπολίτευση από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

