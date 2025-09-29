Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν οι συγκοινωνίες της Αθήνας

Τη συμμετοχή της στην 24ωτη απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων τρένων, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού .

Μεταξύ 9:00 – 21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλει της Αθήνας την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5:00 π.μ.) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 π.μ. ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα αστικά λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ διεκδικεί αυξήσεις μισθών στους εργαζομένους μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και καταπολέμηση της ακρίβειας.

Με κοινή τους απόφαση, 7 σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν πως το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00 την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

