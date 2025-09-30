Η Μαρέβα Μητσοτάκη με τον διακεκριμένο συγγραφέα Jonathan Haidt για τον ψηφιακό εθισμό – Το μήνυμά της

Mε τον συγγραφέα Jonathan Haidt, φωτογραφήθηκε η συζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, στην εκδήλωση «Protecting Children in the Digital Age» που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα ο διακεκριμένος κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας είναι ένας από τους αγαπημένους της κυρίας Μητσοτάκη, η οποία τον περασμένο Αύγουστο, σε ανάρτησή της, είχε προτείνει το βιβλίο του με τίτλο The Anxious Generation, τονίζοντας ότι μέσα στο βιβλίο αναλύονται οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών από την αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου και των social media που μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στον διαδικτυακό εθισμό.

Αυτή τη φορά η Μαρέβα Μητσοτάκη παρακολούθησε εκδήλωση με τον Jonathan Haidt, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μάλιστα αναφέρει και μία είδηση, οτι ο διακεκριμένος κοινωνικός ψυχολόγος θα βρεθεί σύντομα και στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά φωτογραφήθηκαν, με την κυρία Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή της: «Με τον Jonathan Haidt, στην εκδήλωση «Protecting Children in the Digital Age» που διοργάνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας του The Anxious Generation -βιβλίου που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και αφύπνισε την κοινή γνώμη για το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού- θα βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα. Μαζί του θα θέσουμε τα θεμέλια για την αποκατάσταση της παιδικής ηλικίας».

