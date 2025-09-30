search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 10:15

Λατινοπούλου για πόθεν έσχες: Ζούσα στη γιαγιά μου – Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν έβγαινα όλη μέρα (video)

30.09.2025 10:15
latinopoylou-new

Απαντήσεις σχετικά με τα ελάχιστα έως μηδαμινά εισοδήματα που δήλωσε για το οικονομικό έτος 2023, προσπάθησε να δώσει το πρωί της Τρίτης (30/9) η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το “πώς ζούσε με 3.000”, δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ παρέθεσε και τη φορολογική της δήλωση για το 2023.

«Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. ‘Ηταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ», πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για fake news ή εσκεμμένες ανακρίβειες με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης έκανε λόγο και χθες (29/9) η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου. Οπότε δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλά κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι στο Πόθεν Έσχες, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανεφερε ότι είχε εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριοότητα 3.001,68 ευρώ.

Τώρα, πόσους έπεισε τελικά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, δεν το γνωρίζουμε…

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Καραμανλής: Επανεμφάνιση και παρέμβαση σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Το εύρημα της ALCO που προβλημάτισε περισσότερο το Μαξίμου

Νίκος Παππάς: «Άγνωστος άνδρας με απείλησε και προσπάθησε να με χτυπήσει» – Επεισόδιο στο Κολωνάκι για τον ευρωβουλευτή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Untitled design (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:35
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

1 / 3