Λατινοπούλου για πόθεν έσχες: Ζούσα στη γιαγιά μου – Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν έβγαινα όλη μέρα (video)

Απαντήσεις σχετικά με τα ελάχιστα έως μηδαμινά εισοδήματα που δήλωσε για το οικονομικό έτος 2023, προσπάθησε να δώσει το πρωί της Τρίτης (30/9) η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το “πώς ζούσε με 3.000”, δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ παρέθεσε και τη φορολογική της δήλωση για το 2023.

«Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. ‘Ηταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ», πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για fake news ή εσκεμμένες ανακρίβειες με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης έκανε λόγο και χθες (29/9) η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου. Οπότε δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλά κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι στο Πόθεν Έσχες, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανεφερε ότι είχε εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριοότητα 3.001,68 ευρώ.

Τώρα, πόσους έπεισε τελικά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, δεν το γνωρίζουμε…

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Καραμανλής: Επανεμφάνιση και παρέμβαση σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Το εύρημα της ALCO που προβλημάτισε περισσότερο το Μαξίμου

Νίκος Παππάς: «Άγνωστος άνδρας με απείλησε και προσπάθησε να με χτυπήσει» – Επεισόδιο στο Κολωνάκι για τον ευρωβουλευτή