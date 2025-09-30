search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30.09.2025

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media

Ανοιχτή είναι ξανά από σήμερα, Τρίτη (30/9), στις 8 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού 2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα www.idika.gr ή opeka.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.για την υποβολή αιτήσεων.

