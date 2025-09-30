search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 17:35
30.09.2025 15:34

ΣΚΑΪ: 10 και σήμερα για τους τίτλους τέλους στο «Exathlon» – Πώς θα γεμίσει το τρίωρο καθημερινά

30.09.2025 15:34
exathlon_skai

Για τις 10 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το φινάλε του σπορτίφ ριάλιτι «Exathlon» που έκανε ό,τι μπορούσε για τηλεθέαση, σαν το «Big Brother» πιο πριν και το «Survivοr» πέρυσι στον ΣΚΑΪ.

Από τις 13 του μήνα τη «μονοδίαιτα» θα διαδεχθεί μενού με τηλεπαιχνίδια, σόου, ενημερωτικές εκπομπές, τοκ σόου και σειρά μικρής φόρμας.

Μεταξύ Δευτέρας – Παρασκευής θα αρχίσει από 13/10 η μετάδοση των ενημερωτικών εκπομπών «Prime time» και «Η ζωή σου όλη» με τη Χριστίνα Βίδου (θα εναλλάσσονται ανα 15 ημέρες), τα τηλεπαιχνίδια «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό και «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Γιάννη ΝτσούνοΧρήστο Κούτρα, έρχεται το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο και η σειρα μυθοπλασίας μικρής φόρμας «Τοτε και τώρα» με τους Αλέξανδρο ΤσουβέλαΈλενα Χαραλαμπούδη. Η πρόταση των δύο σταντ απ κωμικών δεν έχει αποφασιστεί προς το παρόν, αν το υλικό της θα αθροίζεται σε ένα επεισόδιο για μετάδοση σε εβδομαδιαία βάση ή οι ιστορίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα, παλαιότερη και σύγχρονη, θα συνιστούν εκπομπές «σφηνάκια» τα οποία θα αναπτύσσονται στο πενθήμερο πρόγραμμα του σταθμού.

Έπεται και συνέχεια καθώς όπως ίσως θυμάστε ο σταθμός έχει στο «οπλοστάσιο» του την σειρά ντοκιμαντέρ για τον Διονύση Σαββόπουλο αλλά και τη σειρά πολιτικού ντοκιμαντέρ για την πρόσφατη περίοδο με τον χαρακτηρισμό «Αριστερή παρένθεση», το οποίο αποτελεί οπτικοποίηση του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα – Το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις, το Plan B» των Ελένης ΒαρβιτσιώτηΒικτωρίας Δενδρινού, ενώ ένα ερωτηματικό υπάρχει «για την ώρα» πάνω σε σκέψη για εκπομπή με την υπογραφή και το κύρος του Αλέξη Παπαχελά.

