Αντιμετάθεση επεισοδίων σειρών του Alpha στο Top 10 τηλεθέασης της Τρίτης (30/9)

Σειρά της… σειράς «Porto Leone: Στη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια» να πάρει «κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης των προγραμμάτων. Έτσι ο «Άγιος έρωτας» πέρασε στη δεύτερη θέση χθες, από την πρώτη που είχε πάει την Δευτέρα.
Ανακατατάξεις σημειώθηκαν και στις επόμενες θέση του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου της Nielsen καθώς η «Γη της ελιάς» αναδείχθηκε τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας με αποτέλεσμα το «Grand Hotel» να πλασαριστεί εκεί που ήταν προχθές η σειρά του Mega.
Προωθήθηκε κατά μία θέση επίσης και ο «Τροχός της τύχης», ενώ ακλόνιτο στην έκτη θέση τηλεπροτιμήσεων διατηρήθηκε το «Σόι σου», αν και σε επανάληψη.
Το χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν η μικρή καθίζηση στις επιδόσεις όλων των εκπομπών ανεξαιρέτως.
