01.10.2025 19:23

Αντιμετάθεση επεισοδίων σειρών του Alpha στο Top 10 τηλεθέασης της Τρίτης (30/9)

01.10.2025 19:23
telekontrol
pixabay

Σειρά της… σειράς «Porto Leone: Στη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια» να πάρει «κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης των προγραμμάτων. Έτσι ο «Άγιος έρωτας» πέρασε στη δεύτερη θέση χθες, από την πρώτη που είχε πάει την Δευτέρα.

Ανακατατάξεις σημειώθηκαν και στις επόμενες θέση του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου της Nielsen καθώς η «Γη της ελιάς» αναδείχθηκε τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας με αποτέλεσμα το «Grand Hotel» να πλασαριστεί εκεί που ήταν προχθές η σειρά του Mega.

Προωθήθηκε κατά μία θέση επίσης και ο «Τροχός της τύχης», ενώ ακλόνιτο στην έκτη θέση τηλεπροτιμήσεων διατηρήθηκε το «Σόι σου», αν και σε επανάληψη.

Το χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν η μικρή καθίζηση στις επιδόσεις όλων των εκπομπών ανεξαιρέτως.

Naftemporiki TV: Επισήμως ως κανάλι περιφερειακής εμβέλειας από Δευτέρα (29/9) – Το πρόγραμμα του σταθμού

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίνεται από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

EUROVISION 2026: Με πολιτική παρέμβαση ενδεχόμενη αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό – Με ερωτηματικό η συμμετοχή και της Ισλανδίας

nasa astronautes 55- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» εργαζομένων στη NASA: «Φοβάμαι ότι θα έχουμε θάνατο αστροναύτη»- Τι λένε για τις περικοπές του Τραμπ

trump-arab-countries
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Hunter S. Thompson
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

patoulis georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο - Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

