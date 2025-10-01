Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπαίνουν στο κάδρο υπουργοί της ΝΔ – Οι εργασίες σε διακεκαυμένη ζώνη

Καταιγιστικές αποκαλύψεις έφερε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, δείχνοντας ευθέως προς υπουργούς της ΝΔ.

Οι βαριές καταγγελίες του, «κεραυνοί» χαρακτηρίστηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης, καταρρίπτουν -έλεγαν- το κυβερνητικό αφήγημα και φέρνουν σε δύσκολη θέση τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και τον διάδοχό του στον Οργανισμό Κυριάκο Μπαμπασίδη, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος στην πολύωρη κατάθεσή του μίλησε για παρεμβάσεις και πιέσεις άνωθεν προκειμένου να αποδεσμευτούν 6.000 ΑΦΜ και να πληρωθούν συγκεκριμένοι «εκλεκτοί» του συστήματος. Αποκάλυψε δε, τηλεφωνικές κλήσεις από τον πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο, ώστε να πληρωθεί «ο Γιώργος» – δηλαδή ο γνωστός «Φραπές» Ξυλούρης, «συχνός επισκέπτης», όπως ανέφερε επί λέξει, τόσο στο υπουργείο όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πραξικόπημα» Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην προέδρου του αμαρτωλού Οργανισμού δίνει νέα τροπή στο πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμούν στην αντιπολίτευση και αναφέρονται στο παρασκήνιο της παραίτησής του, όπως ο ίδιος το περιέγραψε. Κι αυτό γιατί κατήγγειλε πραξικοπηματικού τύπου μεθοδεύσεις, καθώς την ώρα που τον καλούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μπαμπασίδης συγκάλεσε ΔΣ και άλλαξε μονομερώς κρίσιμες διευθύνσεις του Οργανισμού. Ο ίδιος έκανε λόγο για «παράτυπη κατάληψη εξουσίας» και άφησε σαφέστατες αιχμές ότι πίσω από όλα βρισκόταν το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Όπως αποκάλυψε σε πρώτη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή των κ.κ. Μάκη Βορίδη, Γιάννη Μπρατάκου και Σταύρου Παπασταύρου δήλωσαν ότι δεν είχαν εικόνα για τα προβλήματα, λέγοντάς του να προχωρήσει στο έργο του. Πριν αλέκτορα φωνήσαι ωστόσο, ζητήθηκε η παραίτησή του.

Απάντηση Αυγενάκη

Την ίδια ώρα ο Λευτέρης Αυγενάκης με δήλωσή του τον κατηγόρησε ότι απέφυγε να απαντήσει πότε και με ποιον τρόπο πιέστηκε από τον ίδιο να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ» και γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ» που για χρόνια διατηρούνταν απλώς «στο συρτάρι», καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;».

Στη ΝΔ, λες και παρακολουθούσαν άλλο κανάλι κι άλλη συνεδρίαση, σχολίαζαν καυστικά βουλευτές της αντιπολίτευσης, σημείωναν πως «με τη σημερινή του κατάθεση ο κ. Ευάγγελος Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα «αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις Περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα είχε την συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται». Ο Ευάγγελος Σημανδράκος ωστόσο, διέψευσε τον κ. Μπαμπασίδη λέγοντας πως στον έλεγχο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετράει τα ζώα.

«Οι διαρροές της Κυβέρνησης από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα», απαντά το ΠΑΣΟΚ και παραπέμπει στην κατάθεση του κ. Σημανδράκου ότι ο Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ». «Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ; Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του», αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ.

Στα μαχαίρια με τον Αυγενάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συγκρούσεις του με τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχείρησε να τον απαξιώσει δημόσια και να τον εξαναγκάσει σε αποχώρηση. «Επέλεξε αυτή τη μέθοδο προς για να τον αναγκάσει να φύγει (σ.σ. τον ίδιο), δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σημανδράκος δεν περιορίστηκε όμως μόνο στα πολιτικά πρόσωπα. Κατέθεσε στοιχεία για μαζικές παρατυπίες στις επιδοτήσεις: πλαστά μισθωτήρια, ψευδείς κληρονομιές, εικονικές καλλιέργειες σε περιοχές όπως του Ζωγράφου, ακόμα και περιπτώσεις που εμφανίζονταν συμβολαιογράφοι… πεθαμένοι εδώ και 20 χρόνια.

Καταπέλτης ήταν και για τις «πιέσεις» ώστε οι πληρωμές να «κουμπώνουν» σε πολιτικά ευαίσθητες ημερομηνίες – λίγο πριν τη ΔΕΘ, την 28η Οκτωβρίου ή το Πάσχα. «Όταν ο πολιτικός προϊστάμενος καθοδηγεί τον Οργανισμό με βάση το πολιτικό ημερολόγιο, αυτό είναι καθαρή χειραγώγηση», τόνισε, ζητώντας να αποκτήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματική αυτονομία.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», λένε στο ΠΑΣΟΚ και χαρακτηρίζουν μάταιο κόπο την προσπάθεια της ΝΔ να καταφύγει σε «γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας πίσω στο 2011 για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών».

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και ότι «η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου».

«Οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και φέρουν φαρδιά – πλατιά τη σφραγίδα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη: αυτό προκύπτει αβίαστα από τις απαντήσεις του Ευ. Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή», αναφέρουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

