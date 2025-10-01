search
01.10.2025 07:59

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 Ρίχτερ – Η στιγμή που «χτυπάει» ο «Εγκέλαδος»

01.10.2025 07:59
Untitled design

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η Αϊντζελίζ ντε λα Τόρε-Ορόνγκ, εκπρόσωπος Τύπου του Σέμπου , ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και τουλάχιστον 37 έχουν τραυματιστεί. Τέσσερα κτήρια κατέρρευσαν, τρία κυβερνητικά κτήρια υπέστησαν ζημιές, ενώ λόγω των καταστροφών δεν υπάρχει πρόσβαση σε έξι γέφυρες και έναν δρόμο.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτηρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

Η ντε λα Τόρε-Ορόνγκ είπε ότι η κυβερνήτης του Σέμποθ, Παμ Μπαρισουάτρο διέταξε την άμεση παράδοση προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων νερού και φαρμάκων, σε όσους είχαν πληγεί και έστειλε εξοπλισμό για να καθαρίσει τους δρόμους και να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Αξιωματούχοι της επαρχίας του Νότιου Σοταμπάτο σχεδίασαν επίσης να στείλουν προμήθειες και ιατρική ομάδα στο Σέμπου, είπε.

Πέντε από τους νεκρούς ήταν στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, σύμφωνα με τον λοχαγό Τζαν Άις Ελκίντ Λαγιούνγκ, υπεύθυνο της αστυνομίας του Σαν Ρεμίτζιο, όπως μετέδωσε το ABS-CBN, ένα φιλιππινέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τέσσερα από τα θύματα έπαιζαν μπάσκετ σε ένα αθλητικό συγκρότημα που κατέρρευσε, είπε. Ένα από αυτά ήταν μέλος του Γραφείου Πυροπροστασίας και τα άλλα τρία ήταν μέλη της Φιλιππινέζικης Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το ABS-CBN. Το πέμπτο θύμα στο San Remigio ήταν ένα παιδί που παγιδεύτηκε στα ερείπια σε άλλη τοποθεσία, είπε.

«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», είχε δηλώσει νωρίτερα ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία και τα κυβερνητικά κτίρια στο Σεμπού θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις για την εκτίμηση των ζημιών.

Η Αρχιεπισκοπή του Σεμπού ανέφερε ότι οι εκκλησίες έχουν «υποστεί σοβαρές ζημιές» και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη τέλεση λειτουργιών μέχρι να επιθεωρηθούν.

