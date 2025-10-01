search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:56
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 11:08

MEGA: Πρόγνωση καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο

01.10.2025 11:08
kallianos_2504_1460-820_new

Φθινοπωριάτικα το Mega θα αρχίσει να προβάλλει την νέα πρόταση μυθοπλασίας «HOTΕΛ ΕΛVIRA» η πλοκή της οποίας εκτυλίσσεται… καλοκαιριάτικα κάπου στο Αιγαίο.

Αλλά. Το θέμα δεν είναι το αντιφατικό μεταξύ εποχών, πραγματικής και σεναριακής. Είναι ο ευφάνταστος τρόπος που μηχανεύτηκαν το Mega για να επικοινωνήσουν στα σόσιαλ μίντια την έναρξη της σειράς το πρώτο επεισόδιο της οποίας έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 21.00.

«Ανέβασαν» που λέτε στο Instagram του Mega ένα έξυπνο, πλακατζίδικο κλιπάκι με ένα ιδιαίτερο δελτίο πρόγνωσης καιρού αξιοποιώντας και τον μετεωρολόγο του καναλιού, Γιάννη Καλλιάνο.

«Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αιφνίδιο κύμα καλοκαιρίας αναμένεται από αυτή τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου», λέει, απευθυνόμενους προς κάθε ενδιαφερόμενο ο Καλλιάνος. «Ο καιρός θα είναι θαυμάσιος για κωμωδία, ανατροπές και ερωτικά σκιρτήματα…».

Περισσότερα και για το ιδιότυπο απολαυστικό δελτίο καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο ακόλουθο κλιπάκι.

Διαβάστε επίσης

EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

Ράνια Τζίμα: «Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Μπισμπίκης αλλά με αυτά που έχει καταθέσει, έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη» (Video)

Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

Untitled design (2)
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαίρης Χρονοπούλου: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο θάνατός της ήταν έγκλημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:56
mylonakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

1 / 3