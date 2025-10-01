MEGA: Πρόγνωση καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο

Φθινοπωριάτικα το Mega θα αρχίσει να προβάλλει την νέα πρόταση μυθοπλασίας «HOTΕΛ ΕΛVIRA» η πλοκή της οποίας εκτυλίσσεται… καλοκαιριάτικα κάπου στο Αιγαίο.

Αλλά. Το θέμα δεν είναι το αντιφατικό μεταξύ εποχών, πραγματικής και σεναριακής. Είναι ο ευφάνταστος τρόπος που μηχανεύτηκαν το Mega για να επικοινωνήσουν στα σόσιαλ μίντια την έναρξη της σειράς το πρώτο επεισόδιο της οποίας έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 21.00.

«Ανέβασαν» που λέτε στο Instagram του Mega ένα έξυπνο, πλακατζίδικο κλιπάκι με ένα ιδιαίτερο δελτίο πρόγνωσης καιρού αξιοποιώντας και τον μετεωρολόγο του καναλιού, Γιάννη Καλλιάνο.

«Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αιφνίδιο κύμα καλοκαιρίας αναμένεται από αυτή τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου», λέει, απευθυνόμενους προς κάθε ενδιαφερόμενο ο Καλλιάνος. «Ο καιρός θα είναι θαυμάσιος για κωμωδία, ανατροπές και ερωτικά σκιρτήματα…».

Περισσότερα και για το ιδιότυπο απολαυστικό δελτίο καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο ακόλουθο κλιπάκι.

Διαβάστε επίσης

EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

Ράνια Τζίμα: «Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Μπισμπίκης αλλά με αυτά που έχει καταθέσει, έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη» (Video)

Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)